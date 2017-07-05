«Туда многих и палкой не загонишь!»

Общественники судятся с акиматом и департаментом по делам госслужбы из-за назначения молодого чиновника

Общественная организация «Защитники Отечества» подала в суд на акимат и департамент по делам госслужбы. Поводом для судебного разбирательства стало назначение на должность руководителем аппарата акима Караганды Бахтияра Омарханова.

9 февраля этого года аким Караганды Нурлан Аубакиров лично представил его коллективу. Бахтияр Омарханов родился в 1990 году. У него два высших образования: экономическое и юридическое. С 2011 года Омарханов работал главным специалистом в управлении промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области. А с 2014 года до нового назначения он был директором Карагандинского филиала АО «Казагромаркетинг».

Казалось бы, что такого в очередном назначении очередного чиновника? Но многих карагандинцев смутил юный возраст новоиспеченного руководителя аппарата. Некоторые посчитали, что он слишком молод для такой ответственной работы и что у него совершенно нет опыта. Только на нашем сайте под заметкой о его назначении горожане оставили почти полсотни комментариев, по большей части нелестных. Также не понравилось людям и то, что отец Омараханова тоже работает на госслужбе. Хотя, с другой стороны, никто никогда и не скрывал, что сын пошел по стопам отца.

Люди повозмущались- повозмущались и забыли. А вот представитель организации «Защитники Отечества» Абильда Абдикаромов решил пойти дальше. Он обратился с официальной жалобой к акиму Карагандинской области и в департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции. Абдикаримов просил немедленно отстранить чиновника от должности. Свое требование он мотивировал тем, что у Омараханова «отсутствует опыт работы в государственных органах и опыт политической жизни». У общественника даже не возникло предположения, что молодой чиновник сам прошел конкурс и просто-напросто соответствует всем требованиям.

1 марта Абдикаримов получил ответ из областного акимата. В нем ему разъяснили условия и порядок назначения на вакантные государственные должности. Еще раньше общественнику ответил аким Караганды. В нем была подробно расписана конкурсная процедура. Аналогичный по содержанию документ прислали из департамента госслужбы и совета по этике. Все структуры единогласно заявили, что никакого нарушения закона нет.

Все эти ответы Абильда Абдикаримов посчитал отписками и обратился с иском в экономический суд. Он требовал признать их «немотивированными и не отвечающими закону «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц». Заседание было назначено на 12 апреля. Заявитель не явился поэтому рассмотрение иска перенесли на 18 апреля. Однако Абдикаримов не явился в суд во второй раз. Судья экономического суда Буебаева посчитала неявку неуважительной и провела заседание без общественников.

В суде выяснилось, что 29 декабря 2016 года на сайтах акимата Караганды и агентства по делам госслужбы появилось объявление о проведении внутреннего конкурса на вакантную должность корпуса «Б» — руководитель аппарата акима Караганды. Заявку на участие в конкурсе подал один единственный кандидат — Бахтияр Омарханов. И его взяли. Комиссия решила, что он обладает необходимой квалификацией.

Во время процесса прокурор настаивал на том, что иск не подлежит удовлетворению. Судья изучила все ответы государственных органов направленные Абдикаримову и пришла к такому же выводу. Исход разбирательства не устроил общественников. Они подготовили апелляционную жалобу.

-Представители «Защитников Отечества» не согласны с решением судьи Буебаевой. Так как судья во время судебного процесса лоббировала интересы ответчиков, то есть молодого чиновника, на которого мы подали жалобу об отстранении от работы. Симпатизировала ему и неоднократно одобрительно высказывалась в его интересах. Ее интересовало почему мы подаем в суд на добропорядочного молодого человека? Привела себя в пример, что она тоже молодая и успешно справляется с работой, — прокомментировал Абдикаримов разбирательство. -Во-вторых, судья Буебаева назначила очередное судебное заседание на 18 апреля на 12 часов. Хотя 17 апреля мы подали официально ходатайство о переносе судебного заседание на другой день, так как у нас (РОО «Защитники Отечества») была запланирована поездка в Жезказган и Сатпаев.

Общественники просят отменить решение судьи Буебаевой.

Хочется отметить, что не все карагандинцы отнеслись к кандидатуре Омарханова с таким предубеждением.

-Как будто руководитель аппарата — это какая-то высокооплачиваемая крутая должность, — говорит член Общественного совета Караганды Жанибек Садыканов. -На самом деле это место, где нужно пахать, контролировать исполнение поручений акима. Я считаю, что именно на эту должность нужен молодой человек, который креативно мыслит. Еще не каждый справится с такой работой. Туда многих и палкой не загонишь. Там днями и ночами надо работать. Во-вторых, это кадровый вопрос. Я думаю, что аким города отнюдь неглупый человек, чтобы взять человека, который будет плохо работать. Он заинтересован в хорошем сотруднике. Общественники, на мой взгляд, должны вмешиваться в общественные дела. А тут не тот случай. Своими действиями они наоборот усугубляют и даже, в какой-то мере, парализуют работу акимата. На мой взгляд, возраст чиновника здесь плюс, а не минус. Тем более, Абдикаримов сам говорит, что не знает его. Ладно бы чиновник был бы в чем-то замешан. Допустим как Максат Усенов совершил аварию, устроил пьяный дебош в самолете. Тут же совершенно не так.

Руководитель Общественного интернет-телевидения 101tv.kz Ботагоз Омарова поддерживает точку зрения Жанибека Садыканова, считая Омараханова вполне достойным этой работы.

-Я с уважением отношусь к общественной работе Абильды Аддикаримова. Но в данном случае мне показалось, что он очень навязчиво говорит об этой ситуации. Афиширует, что он ходит и судится, — считает Ботагоз Омарова. — Но ведь действительно поступила всего одна заявка на эту должность. Если только один человек заявил свою кандидатуру на то, чтобы быть руководителем аппарата, то какие претензии к нему могут быть? Завтра к нам придут и скажут: «Ваши дети не могут быть журналистами потому, что вы сами журналисты»! Если следовать логике господина Абдикаримова, то получается человек, если у него папа чиновник, автоматически не может работать в акимате? Я считаю, что это неправильно. Это меня больше всего возмутило! Если он такой принципиальный общественник, то пусть начинает с верхов! Если надо, то я могу дать список других детей-мажориков из Астаны. Почему претензии именно к Омарханову? Нужно прекратить эти нападки, они абсолютно несправедливы. В конце концов у нас появился 34-летний заместитель акима области. Почему Абдикаримов не предъявляет к нему претензии, а только к Омарханову? Непонятно.