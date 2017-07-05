Акимат прокомментировал случай , когда на кладбище гуляли лошади
На статью, опубликованную , на сайте «NV.KZ » от 29.05.2017 г. по вопросу состояния кладбища «Триада» сообщаем.
Согласно предоставленной фирмой » Триада Лимитед» информации на всех кладбищах , принадлежащих фирме «Триада Лиметед», систематически производятся работы по санитарной очистке кладбищ.
В прилегающих населенных пунктах к кладбищу «Триада ЛТД», а именно пос. «Шахтерский» , «5 бригада» , «Доскей» население не имеет лошадей. Имеющийся мелкий рогатый скот население пасет при наличии пастуха , на расстоянии 300 м от границ кладбища. По границам кладбища выкопаны рвы , препятствующие проникновению скота на территорию кладбища.
Согласно п.1 ст.10 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» , Вы в праве обжаловать принятое решение в вышестоящий органах или судебном порядке.
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Так на видео что, не лошади? Не верь глазам своим? Акимат когда отписку давал, видео хоть проглядел?
あなたの 先輩
05 июля, 2017 в 11:13
Не знаю какой Акимат дал такую информацию, но скажу она не соответствует действительности!!! Достаточно проехать на кладбище «Триада» по объездной трассе (напротив микр. «Шахтерский») и посмотреть на состояние лесопосадки между захоронениями (старыми и новыми, т.е. между сторожкой и отделением «Доскей») антисанитария полнейшая. Понятно, что виноваты мы горажане посещающие кладбище!!! Но и владельцы кладбища должны принимать активное участие в поддержание порядка на кладбище, а не ограничиваться установкой контейнеров (2-х штук) на въезде.В том числе, возобновить строительство (по всему периметру) ранее начатого ограждения со стороны главного въезда на кладбище, возможно не капитального характера, а в виде сеточного (рабица)или проволочного («колючка». Или слабо …!?
Майкудук
05 июля, 2017 в 11:32
По границам кладбища выкопаны рвы…
Ну прямо неприступная крепость какая-то! Да с любого направления на это кладбище на машине свободно можно заехать! Какие рвы?
ваван
05 июля, 2017 в 11:35
Не написали про сторожевые башни и то ладно…
Александр
05 июля, 2017 в 12:22
На карте Google никаких рвов не наблюдается
https://www.google.kz/maps/@49.8375839,73.2271202,1631m/data=!3m1!1e3?hl=ru
ваван
05 июля, 2017 в 11:41
Согласно п.1 ст.10 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» , Вы в праве обжаловать принятое решение в вышестоящий органах или судебном порядке.
О каком решении идёт речь? Там отписки по шаблону печатают? Или в суде нужно обжаловать то, что акимат решил, что лошадей там не было?
Санёк
05 июля, 2017 в 20:08
Гнать такого акима в шею за такую отписку.
Водитель
06 июля, 2017 в 13:59