Ответ Акима на то почему на кладбище гуляют лошади

Акимат прокомментировал случай , когда на кладбище гуляли лошади

На статью, опубликованную , на сайте «NV.KZ » от 29.05.2017 г. по вопросу состояния кладбища «Триада» сообщаем.

Согласно предоставленной фирмой » Триада Лимитед» информации на всех кладбищах , принадлежащих фирме «Триада Лиметед», систематически производятся работы по санитарной очистке кладбищ.

В прилегающих населенных пунктах к кладбищу «Триада ЛТД», а именно пос. «Шахтерский» , «5 бригада» , «Доскей» население не имеет лошадей. Имеющийся мелкий рогатый скот население пасет при наличии пастуха , на расстоянии 300 м от границ кладбища. По границам кладбища выкопаны рвы , препятствующие проникновению скота на территорию кладбища.

Согласно п.1 ст.10 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» , Вы в праве обжаловать принятое решение в вышестоящий органах или судебном порядке.