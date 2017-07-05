Жители улицы Лободы страдают из-за ремонтных работ

По дороге к дому жители преодолевают препятствия из мусора и грязи

Позади ДКГ ведутся ремонтные работы. Там укладывают новую брусчатку. Жители близлежащих домов жалуются на отсутствие нормального прохода во двор. После дождя на тропинке образовались огромные лужи и грязь.