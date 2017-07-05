По дороге к дому жители преодолевают препятствия из мусора и грязи
Позади ДКГ ведутся ремонтные работы. Там укладывают новую брусчатку. Жители близлежащих домов жалуются на отсутствие нормального прохода во двор. После дождя на тропинке образовались огромные лужи и грязь.
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Вам сквер благоустраивают, а вы жалуетесь. Т.е. по двору пешком ходить вы не умеете, все вас на ту сторону дома тянет.
главный жалобщик
05 июля, 2017 в 12:45
Ну Вы вообще! Работы же ведутся, ничего не заброшено и делается все для Вас же…
В чем вообще смысл этого, мягко говоря, странного послания?
Горожанин
05 июля, 2017 в 13:04