Патронный завод в Караганде построят к концу года

Стоимость проекта – более 20 млрд тенге

Патронный завод в Караганде планируют построить к концутекущего года. Об этом в ходе визита в регион сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов, передает 24.kz.

По словам Бейбута Атамкулова, все отставания по графику устранены. Задержка строительства произошла из-за грунтовых вод в почве, которые потребовали конструкционных изменений основного цеха и фундамента здания, что привело к дополнительным затратам.

Напомним, завод по выпуску патронов возводится на территории специальной экономической зоны «Сарыарка». Планируемая мощность предприятия — 30 млн штук в год. Стоимость проекта — более 20 млрд тенге.

«Завод ориентирован практически на сырье казахстанское. Единственное, в технологическом оборудовании мы не учли, какое технологическое оборудование стоит на казахстанском заводе, который производит латунную ленту. То есть само качество немного не достигает того уровня, который требуется. Поэтому стоит параллельно вопрос в совершенствовании технологического оборудования на наших казахстанских предприятиях», — отметил Бейбут Атамкулов.