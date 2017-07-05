В Караганде перед Днем столицы чистят фонтаны

В Караганде в преддверии празднования Дня столицы приводят в порядок фонтаны. На Каскадной площади собрался большой десант чистильщиков — рабочие КГП «Управление парками культуры, отдыха и скверами г. Караганды», бойцы отрядов «Жасыл ел».

— За лето фонтан на Каскадной площади капитально чистим два раза. Сливаем полностью воду — 700 кубов — и вручную убираем грязь, моем. А так хлорируем воду постоянно, по три раза в неделю, — рассказал Алибек Мукашев, инженер КГП «Управление парками культуры, отдыха и скверами г. Караганды». — Вчера, во вторник 4 июля, слили воду из фонтана, сегодня с утра моем. На данный момент здесь задействовано 30 человек. За сутки управимся, заново заполним водой и запустим. К празднику — Дню столицы — фонтан будет чистый, со свежей водой.

По его словам, по графику, в плановом порядке, летом чистят все фонтаны города. В ведомстве паркового управления их 28.

— У нас не во всех фонтанах имеется система автоматической чистки. Только процентов 40 оборудованы хлораторами и фильтрами. Все остальные очищаем вручную, — пояснил инженер.

Представитель управления обратился к нерадивым согражданам с просьбой соблюдать чистоту, не портить сделанное.

— Мы стараемся, чтобы все было красиво, чисто. А есть люди, которые этого не ценят. Купают в фонтанах собак, кидают мусор в воду — каждое утро наши рабочие выгребают его мешками, красят баллончиками ограждения, приходится надписи счищать вручную, заново красить, — посетовал Алибек Мукашев.