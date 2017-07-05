Будьте бдительны
Комитет по ЧС разослал жителям региона предупреждение о том, что в области местами ожидается сильная жара. С 5 по 9 июля столбики термометров будут показывать плюс 43 градуса. Для Караганды эта температура и впрямь считается аномальной.
Спасатели просят жителей региона быть очень внимательными. Ни в коем случае не оставлять без присмотра детей. Носить головной убор. С собой всегда иметь бутылочку воды.
Также ЧСники просят жителей региона быть внимательными на водоемах. Не купаться в запрещенных местах и тем более в нетрезвом виде. Ведь это может стоить вам жизни. На минувших выходных на водоемах области утонули два человека. По словам очевидцев, мужчины были в алкогольном опьянении.
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vas
05 июля, 2017 в 16:31