В Карагандинской области ожидается сильная жара

Будьте бдительны

Комитет по ЧС разослал жителям региона предупреждение о том, что в области местами ожидается сильная жара. С 5 по 9 июля столбики термометров будут показывать плюс 43 градуса. Для Караганды эта температура и впрямь считается аномальной.

Спасатели просят жителей региона быть очень внимательными. Ни в коем случае не оставлять без присмотра детей. Носить головной убор. С собой всегда иметь бутылочку воды.

Также ЧСники просят жителей региона быть внимательными на водоемах. Не купаться в запрещенных местах и тем более в нетрезвом виде. Ведь это может стоить вам жизни. На минувших выходных на водоемах области утонули два человека. По словам очевидцев, мужчины были в алкогольном опьянении.