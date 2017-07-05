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мужчина уже больше часа стоит возле дерева.Он держет дерево говорит что упадет она.Может кто его знает.Казпочта где орбита
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Интересно, какие критерии предъявляются к материалам пользователей, чтобы они могли быть опубликованы в разделе «Народные новости».
Мне кажется, надо критерии уточнить и обозначить. Наблюдается какая-то нехорошая тенденция, что в народные новости попадает чушь полнейшая, которая продвигает вниз предыдущие статьи с интересным материалом и живым обсуждением.
критерий
05 июля, 2017 в 15:23
А что ты сама не спросил у оно?
Lex
05 июля, 2017 в 15:25