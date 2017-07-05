Как воспитать хорошего мужа (видео)

«Мы однажды в рюмку налили настоящую водку»

Природу мужчины изменить нельзя. Но ее можно подкорректировать с помощью грамотного воспитания. Как бы ни распускали хвосты представители сильной половины, ситуацией правят их на первый взгляд слабые спутницы. Если им хватает мудрости сделать правильный выбор, получается хэппи-энд. Как это работает на практике, можно посмотреть в новом спектакле, который поставили в карагандинском театре имени Станиславского. «Не все коту масленица» — написанная 150 лет назад пьеса Александра Островского как нельзя лучше подходит для демонстрации идей современных психологов о том, что поведение мужчины зависит от того, что думает и говорит женщина.

Стоит даме заикнуться, что ведущий здоровый образ жизни паренек вот-вот сопьется – и тот уже шатается в шапке набекрень. Но стоит девушке высказать пожелание о том, что пора бы начать зарабатывать, как ухажер уже несет пачку купюр. Тут же, конечно, требуется ему доходчиво объяснить, что деньги следует добывать честным путем, — и тот рад стараться. А если добытчик приуныл – нужно его изо всех сил поддержать, вдохновить – словом, взглядом, лаской. И результат не заставит себя ждать.

Главное, чтобы женщина не польстилась на готовый капитал, и не предпочла богатого самодура (которого уже нипочем не переделаешь) доброму, перспективному, но пока еще несостоятельному претенденту.

В премьерном спектакле карагандинского театра все устраивается наилучшим образом именно благодаря женской прозорливости и нестяжательству . Женщина, которая всю жизнь страдала – сначала от отца-диктатора, потом от жестокого мужа – для дочери выбирает другую программу. И все остаются довольны.

— Пусть пьеса написана больше века назад. Но в наши дня она читается очень современно, — говорит режиссер Александра Большакова. – Каждый из нас хочет быть счастливым человеком. И в театр люди должны идти за чудесами. Я режиссер с мягким сердцем. Все мои спектакли от начала до конца пронизаны мной.

Интересно, что спектакль «Не все коту масленица» в карагандинском театре уже ставился 35 лет назад, и тогда режиссером также была женщина. А роль главного злодея, как и на этот раз, тоже играл Иван Немцев. В этом году театр отмечает его 70-летний юбилей, в связи с круглой датой руководство предложило Ивану Сергеевичу выбрать пьесу на собственный вкус. Вспомнив молодость, он остановился на Островском.

— Мне дано было несколько пьес на откуп, где главная мужская роль, — рассказывает ведущий актер театра имени Станиславского. — Но вдруг меня осенило, что нужно выбрать именно «Не все коту масленица». Просто уже спортивный интерес появился. В 35-летнем возрасте мне довелось играть человека, которому почти 70 лет, как мне сейчас. И теперь я почувствовал разницу. Тогда мне приходилось, как говорится, клеиться по пупок, парики надевать. Сложно было играть старика. А сейчас уже я с удовольствием репетировал. Это мое. Характерные роли все мои.

— Хорошо тогда зрители принимали?

— Да, очень. Мы его часто вывозили. С этим спектаклем связано много воспоминаний. Всякое бывало. Там по сюжету Феона приходит в гости к Кругловой, и ей подносят выпить – графинчик, рюмочку и огурчик. Мы однажды в рюмку налили настоящую водку. Актриса выпила, крякнула, огурчиком закусила. И тут ей второй раз наливают – уже воду из графина. Она была недовольна. Надо было бы еще!

Вспоминая свое сотрудничество с режиссером первой «Масленицы», Иван Сергеевич сквозь смех говорит, что этот спектакль в Караганде постоянно получается с женским уклоном. Женщины гнут свою линию. И на сцене и в жизни.