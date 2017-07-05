Хор Турецкого 14 июля даст бесплатный концерт на набережной в карагандинском Центральном парке. Начало в 19.00.
В программе концерта, который называется «Праздник песни», есть проверенные временем хиты, которые зрители обычно поют хором. Артисты также обещают исполнить песню на казахском языке.
Из Караганды Хор Турецкого отправится в Жезказган, где выступит 15 июля. На следующий день, 16 июля, состоится такой же концерт в Балхаше. А 27 июля «Праздник песни» устроят в Сатпаеве.
Напомним, что в прошлом году «Праздник песни» прошел в пяти городах Казахстана с огромным успехом. По многочисленным просьбам, в этом году Хор Турецкого вновь выступает в нашей стране. Концерты уже прошли в Астане, Алматы, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Семее и Шымкенте.
источник :karaganda-region.gov.kz
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Что значит бесплатный?
Дмитрий
05 июля, 2017 в 21:36
Что за хор? Что они несут в своих смыслах?
Хор шмор
06 июля, 2017 в 11:18
Бесплатного ничего не бывает. Все оплачено из бюджета. Дефицит которого пополняется займами на секретных условиях. В основном китайскими.
?
06 июля, 2017 в 12:51
лекарств нет-хор послушайте,когда вы состаритесь вам не дохора будет и вспомните куда ваши денежки летят,но время не вернёшь
Даёшь Олимпиаду!!!
Дмитрий
06 июля, 2017 в 14:04