Хор Турецкого даст бесплатные концерты в Караганде, Жезказгане, Балхаше и Сатпаеве

Хор Турецкого 14 июля даст бесплатный концерт на набережной в карагандинском Центральном парке. Начало в 19.00.

В программе концерта, который называется «Праздник песни», есть проверенные временем хиты, которые зрители обычно поют хором. Артисты также обещают исполнить песню на казахском языке.

Из Караганды Хор Турецкого отправится в Жезказган, где выступит 15 июля. На следующий день, 16 июля, состоится такой же концерт в Балхаше. А 27 июля «Праздник песни» устроят в Сатпаеве.

Напомним, что в прошлом году «Праздник песни» прошел в пяти городах Казахстана с огромным успехом. По многочисленным просьбам, в этом году Хор Турецкого вновь выступает в нашей стране. Концерты уже прошли в Астане, Алматы, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Семее и Шымкенте.

источник :karaganda-region.gov.kz