Боимся выпускать детей на улицу.
Здравствуйте, у нас на улице Зелинского и Социалистической, в Пришахтинске, делают дорогу, объезд был изначально опубликован через роддом или школу 32, но по каким то причинам частные сектора не перекрыли и теперь через переулок Тверской, ездят и автобусы и большегрузные машины, сами коммунальщики решили тут объезжать, к сожалению у нас были сбиты животные. Теперь боимся выпускать детей, все гоняют будто магистраль у нас….пыль столбом… Люди своими силами перекрыли въезд, все что перекрыто нами, сносится водителями…не выносимо… Акимат говорит что это не в их компетенции, предоставили номер, звоним,там отвечают звоните в акимат…звонили в 112 там сказали вы не в опасности и бросили трубку…вызвали 102…они сказали жертв и трупов нет…ваши проблемы….вы последняя надежда.
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накидайте кирпичей по всей улице, так чтобы проехать можно было, но не гоняли
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06 июля, 2017 в 15:37
Лучше мелких гвоздей. Да так, чтоб видно было.
Да уш!!!
06 июля, 2017 в 20:52
Живу на зелинке.нам тоже доставляет дискомфорт что перекрыты дороги. Вчера что бы попасть домой объезжали весь пришахтинск. Надо быть терпеливей, вам не удобно и водителям тоже. Это же временно.
Лилия
06 июля, 2017 в 17:49
Терпите это не ваша собственность.хотите тишины купите жилье где нибудь на отшибе.
Олег
06 июля, 2017 в 20:48
все понимаем стоят знак 40 ограничения для кого дорожники ставят ?нет они все 100км гоняют я понимаю движения по дорогам крайне тяжелое все прекрасно знают что частный сектор вешается от шума и пыли ,нужно немного потерпеть хуть центр прихана обретет божиский вид
семен
06 июля, 2017 в 22:08
Лежащего полицейского сделаети и нормально будет пыли не будет гонять не будут
vas
06 июля, 2017 в 22:47