Помогите!!!

Боимся выпускать детей на улицу.

Здравствуйте, у нас на улице Зелинского и Социалистической, в Пришахтинске, делают дорогу, объезд был изначально опубликован через роддом или школу 32, но по каким то причинам частные сектора не перекрыли и теперь через переулок Тверской, ездят и автобусы и большегрузные машины, сами коммунальщики решили тут объезжать, к сожалению у нас были сбиты животные. Теперь боимся выпускать детей, все гоняют будто магистраль у нас….пыль столбом… Люди своими силами перекрыли въезд, все что перекрыто нами, сносится водителями…не выносимо… Акимат говорит что это не в их компетенции, предоставили номер, звоним,там отвечают звоните в акимат…звонили в 112 там сказали вы не в опасности и бросили трубку…вызвали 102…они сказали жертв и трупов нет…ваши проблемы….вы последняя надежда.