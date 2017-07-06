Завод по изготовлению строительных газоблоков открыли в Темиртау

В Карагандинской области состоялось открытие ТОО «КазГазоБлок», которое специализируется на изготовлении строительных материалов. В создание производства инвесторы вложили 1,5 млрд тенге.

Церемония открытия предприятия, акционером которого выступил известный в Казахстане политик и бизнесмен Булат Абилов, не случайно состоялась накануне празднования Дня столицы. Это, по словам акима Карагандинской области, своеобразный подарок столице, ведь главный город страны активно застраивается и строительные материалы нужны всегда.

«Сегодня мы присутствуем при знаковом событии, мы открываем завод по производству строительных материалов. Президент неоднократно отмечал, что строительный сектор должен стать драйвером развития отечественной экономики. И ускорить этот процесс помогут именно такие предприятия. Я искренне хочу поздравить нашего отечественного инвестора Булата Абилова с открытием этого завода, все-таки, ему больше идет, когда он бизнесмен. Он долго строил это предприятие и наконец — построил», — сказал в ходе вступительной речи Ералан Кошанов.

В создание нового предприятия вложено 1,5 млрд тенге. Здесь организовано более 70 рабочих мест, в будущем планируют расширение производства.

«Это очень нужный для экономики нашей области завод. И самое главное — продукция этого завода востребована на отечественном рынке. Месторасположение этого завода выбрано инвестором не случайно, между Карагандой и Астаной, где бурно развивается строительство. Отрадно, что такие предприятия появляются в моногородах, и хочется коллектив этого завода поздравить с началом трудовой недели», — отметил глава региона.

Предприятие будет работать по немецкой технологии. Сотрудники ТОО «КазГазоБлок» уже прошли специальное обучение. По словам владельца предприятия Б. Абилова, качество выпускаемой продукции обещает быть одним из лучших, поскольку сырье добывают в одном из самых богатых месторождений песка.

«Темиртау и карагандинский регион выбраны, потому что здесь очень много специалистов, высококвалифицированных кадров. И очень важно, что здесь отличная сырьевая база. Думаю, что это будет лучший продукт в Казахстане, потому что содержание кварца в песке почти 86 %, это лучший песок для строительства газоблока. Что обеспечивает качество и надежность продукта. В семи км от предприятия находится месторождение, вся сырьевая база из Караганды и Темиртау», — пояснил Булат Абилов.

Продукция, выпускаемая предприятием «КазГазоБлок» соответствует самым передовым технологиям, считают специалисты, а по качеству обещает превзойти многие строительные материалы.

«В строительстве нужно отходить от красного силикатного кирпича, наш газоблок будет большого размера, но он в пять раз легче обычного кирпича и в разы лучше по характеристикам, у него лучше теплоизоляция, почти в семь раз, лучше шумоизоляция. У него идеальная геометрия, кирпич ровный и гладкий, выравнивать его не нужно, стена получается идеальной, можно клеить обои на сразу», — отметил акционер.

Первая пробная партия газоблоков будет произведена уже сегодня, для изготовления стройматериалов руководство завода привлекло опытного технолога, который будет контролировать процесс изготовления газоблоков.

«Мы в ближайшее время уже планируем выйти на полную мощность. Ориентиры по продажам – это компании Карагандинской области и Астаны, мы изначально были ориентированы на столицу, уже заключен ряд контрактов со строительными компаниями. Самый крупный контракт заключили с компанией «BI Group» — эта кампания владеет большим строительным рынком Астаны, поэтому проблем со сбытом у нас, думаю, не будет», — сообщил соучредитель компании «КазГазоБлок» Еркебулан Ахметов.

В сутки предприятие будет выпускать до 500 кубических метров газоблока, в год 150 000 кубометров продукта автоклавного твердения. Продавать строительные материалы компания планирует по ценам ниже среднерыночных.

Источник: bnews.kz