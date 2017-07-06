Нурсултан Назарбаев против переименований объектов в свою честь

Об отрицательном отношении к инициативам увековечить его имя Глава государства рассказал телеканалу «Россия 24».

Так Елбасы прокомментировал российскому телеканалу решение правительства Казахстана о переименовании международного аэропорта Астаны в «Нурсултан Назарбаев».

Специальный репортаж «Казахстан смотрит в будущее» вышел 5 июля – накануне Дня столицы и 77-летия Нурсултана Назарбаева.

«Это не моя инициатива. Я всегда против этого. Постоянно это возникает. Наверное, люди оценивают, и я благодарен за это, что видят проведенную работу, хотя любой политик, лидер государства должен стремиться сохраниться в истории своими делами», — отмечает Президент РК.

«Я часто вспоминаю высказывание Марка Аврелия, великого императора Рима и философа… который на вопрос, почему у тебя до сих пор нет памятника, отвечал — не хочу, чтобы спрашивали, чей это памятник. Пусть после меня лучше спрашивают, почему до сих пор ему не поставили памятник», — сказал Н.Назарбаев.

Источник: bnews.kz