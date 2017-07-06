Об отрицательном отношении к инициативам увековечить его имя Глава государства рассказал телеканалу «Россия 24».
Так Елбасы прокомментировал российскому телеканалу решение правительства Казахстана о переименовании международного аэропорта Астаны в «Нурсултан Назарбаев».
Специальный репортаж «Казахстан смотрит в будущее» вышел 5 июля – накануне Дня столицы и 77-летия Нурсултана Назарбаева.
«Это не моя инициатива. Я всегда против этого. Постоянно это возникает. Наверное, люди оценивают, и я благодарен за это, что видят проведенную работу, хотя любой политик, лидер государства должен стремиться сохраниться в истории своими делами», — отмечает Президент РК.
«Я часто вспоминаю высказывание Марка Аврелия, великого императора Рима и философа… который на вопрос, почему у тебя до сих пор нет памятника, отвечал — не хочу, чтобы спрашивали, чей это памятник. Пусть после меня лучше спрашивают, почему до сих пор ему не поставили памятник», — сказал Н.Назарбаев.
Источник: bnews.kz
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Я против, но коли народ настаивает, то соглашусь, а то нехорошо както против воли народа идти.
День
06 июля, 2017 в 20:06
Спасибо, повеселили… Неужели сам не видит, как все выглядит со стороны?
?
06 июля, 2017 в 21:36