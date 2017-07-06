Главы иностранных государств поздравляют Нурсултана Назарбаева с днем рождения

Казахстанскому лидеру исполнилось 77 лет. Пресс-служба Акорды публикует поздравительные телеграммы.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения, отметив его вклад в социально-экономическое развитие страны и укрепление позиций Казахстана на мировой арене.

«Невозможно переоценить Ваш личный вклад в упрочение отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами, а также в наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и обеспечение безопасности на евразийском пространстве. Высоко ценю взаимопонимание и доверие, установившиеся между нами. Мы плодотворно работаем вместе по всем вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — говорится в письме.

Путин пожелал Главе государства доброго здоровья, счастья, благополучия и новых свершений во благо народа Казахстана.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в своей телеграмме поздравления подчеркнул важность и особую динамику развития казахстанско-китайских отношений, а также выразил готовность дальнейшего углубления всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.

«В последние годы между Китаем и Казахстаном непрерывно углубляется политическое взаимодоверие, плодотворно продвигается совместное создание «Одного пояса, одного пути», динамично расширяется практическое сотрудничество, активно развиваются гуманитарные связи. В мае нынешнего года Вы приняли участие в Международном форуме «Один пояс, один путь» в Китае. Месяц назад я совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в Саммите ШОС и Церемонии открытия EXPO-2017 в Астане. Мы обменялись мнениями по углублению двусторонних отношений и практического сотрудничества во всех областях, достигнуты важные договоренности», — отмечается в телеграмме.

Председатель КНР пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья и благополучия во всех начинаниях.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев особо отметил высокий темп социально-экономического и культурного развития Казахстана под мудрым и дальновидным руководством Нурсултана Назарбаева и обратил внимание на активное участие нашей страны в глобальных процессах.

Ильхам Алиев высоко оценил заслуги Главы государства в деле сохранения традиций дружбы и добрососедства между Азербайджаном и Казахстаном.

«Верю, что в полном соответствии с волей наших народов, которых объединяют друг с другом исторические корни, отношения между нашими государствами, наше партнерство, двустороннее и многостороннее сотрудничество и далее будет динамично и последовательно развиваться. Уважаемый Нурсултан Абишевич, в этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей неутомимой деятельности во имя благополучия братского народа Казахстана», — говорится в письме.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подчеркнул, что достижения независимого Казахстана неразрывно связаны с деятельностью Нурсултана Назарбаева.

«Вам удалось добиться значительных успехов в выполнении сложных задач социально-экономического развития страны и укреплении ее международного авторитета. Сегодня Казахстан успешно преодолевает вызовы современности, генерирует передовые инициативы, уверенно смотрит в будущее», — отмечается в телеграмме.

Лукашенко выразил уверенность в дальнейшем расширении белорусско-казахстанских связей во всех областях и пожелал Главе государства крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения и назвал его деятельность на посту Президента Казахстана примером неустанного служения государству.

«Уверен, что дружественные отношения между Украиной и Казахстаном будут способствовать реализации двусторонних договоренностей на благо наших народов. Пользуясь случаем, хочу подтвердить приглашение Вам посетить Украину с государственным визитом, который придаст новый импульс развитию взаимовыгодного партнерства и послужит укреплению взаимопонимания между обеими странами», — говорится в письме.

Петр Порошенко пожелал Президенту Казахстана доброго здоровья, неисчерпаемой жизненной энергии и новых успехов в ответственной государственной деятельности.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев отметил результаты осуществления масштабных проектов и программ во благо народа Казахстана под руководством Нурсултана Назарбаева.

Кроме того, Мирзиеев высоко оценил важные инициативы и активную деятельность Главы государства по повышению авторитета Казахстана и всего региона Центральной Азии на международной арене.

«Свидетельством этому являются великолепная организация в прекрасной и современной Астане международной специализированной выставки EXPO-2017, успешное проведение крупных мероприятий в сфере глобальной и региональной политики и безопасности, экономики и инвестиций, культуры и науки, а также эффективная работа и плодотворное взаимодействие в рамках международных структур», — говорится в телеграмме.

Президент Узбекистана пожелал Президенту Казахстана крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в его ответственной государственной деятельности.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон особо отметил вклад Нурсултана Назарбаева в неуклонное развитие и процветание Казахстана и в укрепление его авторитета среди мирового сообщества.

«Пользуясь возможностью, хочу подчеркнуть нашу решимость совместно с Вами приложить все необходимые усилия для всемерного развития многогранного таджикско-казахстанского взаимовыгодного сотрудничества. От всего сердца желаю Вам доброго здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в Вашей государственной деятельности на благо стабильности и прогресса дружественного Казахстана», — отмечается в письме.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Туркменистан высоко оценивает личный вклад Президента Казахстана в развитие сотрудничества между двумя странами и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.

«Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам, Нурсултан Абишевич, неизменно находится в добром здравии и быть преисполненным жизненных сил и энергии, а также дальнейших успехов на Вашем высоком государственном посту во имя счастья и благополучия братского народа Казахстана», — говорится в письме.

Президент Республики Сербия Александр Вучич также поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения и пожелал Президенту Казахстана крепкого здоровья, благополучия и счастливой жизни.

«Желаю Вам успехов на посту Президента, как во благо Республики Казахстан, так и в пользу сотрудничества между нашими странами, в развитие которого Вы лично вносите значительный вклад», — отмечается в письме.

Президент Республики Армения Серж Саргсян отметил высокий уровень организации торжественной церемонии открытия выставки EXPO-2017 в Астане и подчеркнул особый вклад Нурсултана Назарбаева в развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене и упрочение казахстанско-армянских отношений.

«Традиции дружбы и взаимного уважения между армянским и казахстанским народами играют важную роль в поступательном расширении двустороннего политического, торгово-экономического и гуманитарного партнерства», — говорится в телеграмме.

Серж Саргсян пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу Казахстана – мира и процветания.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев от имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравил Президента Казахстана с днем рождения.

Дмитрий Медведев отметил результаты совместной реализации взаимовыгодных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, науке и культуре и обратил внимание на интенсивный диалог между общественными организациями и бизнес-сообществами двух стран.

«Убежден, что дальнейшая партнерская работа по правительственной линии будет способствовать наращиванию всего комплекса двустороннего сотрудничества, продвижению новых перспективных инициатив в различных областях, углублению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», — отмечается в телеграмме.

Также ранее Нурсултана Назарбаева поздравил кыргызстанский коллега Алмазбек Атамбаев.

Источник: today.kz