70 тысяч тенге отсудила жительница Караганды у «Казпочты» за вскрытый конверт от прокуратуры.
За нарушение тайны переписки компания «Казпочта» выплатит жительнице Караганды компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч тенге, передаёт МИА «Казинформ».
Почтальон «Казпочты» оставила письмо из прокуратуры в двери квартиры жительницы Караганды. Когда женщина обнаружила конверт, он оказался вскрытым, а само письмо отсутствовало. В ответе из прокуратуры содержались сведения закрытого характера. Карагандинка подала иск в суд.
«Письмо касалось обстоятельств расследования уголовного дела по развращению её малолетней дочери. К моменту прихода домой истца конверт почтовой корреспонденции был вскрыт и содержимое письма отсутствовало», – сообщили в пресс-службе Казыбекбийского районного суда №2 Караганды.
Женщина потребовала взыскать с «Казпочты» 300 тысяч тенге за ненадлежаще оказанную услугу почтовой связи, в результате чего переписка стала доступной чужому человеку.
Кто вскрыл конверт и вытащил письмо, в котором содержалась закрытая информация, так и не узнали. Известно, что прокуратура позже направила повторный ответ. А с «Казпочты» взыскана компенсация 70 тысяч тенге.
Осенью прошлого года на берегу реки Урал в Уральске обнаружили сотни пенсионных выписок с конфиденциальными личными данными горожан. Целый месяц понадобился «Казпочте», чтобы выяснить, что сумка с выписками ЕНПФ была украдена у почтальона. Данный инцидент представитель пресс-службы АО «ЕНПФ» Елнур Шалкибаев назвал вопиющим фактом нарушения законодательных и договорных обязательств в части несоблюдения условий конфиденциальности доставляемой информации.
Источник: informburo.kz
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Наконец-то! Почти все посылки и бандероли приходят с замечательным стикером «Получено в поврежденном виде». И всё! На этом стикере ответственность казпочты обычно заканчивается. Главное стикер вовремя наклеить. Хоть кто-то сумел наказать.
маамам
06 июля, 2017 в 20:45
Заказал как-то на АлиЭкспресе бикини а-ля Борат. А вместо него пришли стринги красные. Писал в прокуратуру, не ответили. Теперь хожу в стрингах. Казпочта непредсказуемая и противная.
Да уш!!!
06 июля, 2017 в 23:13
Да не стринги это были, а ползунки. И не почта вовсе, а колодец канализационный. В одном ты прав. Там мерзко.
Да уш!!!
06 июля, 2017 в 23:31