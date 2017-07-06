«Казпочту» наказали за вскрытый конверт с секретной информацией

70 тысяч тенге отсудила жительница Караганды у «Казпочты» за вскрытый конверт от прокуратуры.

За нарушение тайны переписки компания «Казпочта» выплатит жительнице Караганды компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч тенге, передаёт МИА «Казинформ».

Почтальон «Казпочты» оставила письмо из прокуратуры в двери квартиры жительницы Караганды. Когда женщина обнаружила конверт, он оказался вскрытым, а само письмо отсутствовало. В ответе из прокуратуры содержались сведения закрытого характера. Карагандинка подала иск в суд.

«Письмо касалось обстоятельств расследования уголовного дела по развращению её малолетней дочери. К моменту прихода домой истца конверт почтовой корреспонденции был вскрыт и содержимое письма отсутствовало», – сообщили в пресс-службе Казыбекбийского районного суда №2 Караганды.

Женщина потребовала взыскать с «Казпочты» 300 тысяч тенге за ненадлежаще оказанную услугу почтовой связи, в результате чего переписка стала доступной чужому человеку.

Кто вскрыл конверт и вытащил письмо, в котором содержалась закрытая информация, так и не узнали. Известно, что прокуратура позже направила повторный ответ. А с «Казпочты» взыскана компенсация 70 тысяч тенге.

Осенью прошлого года на берегу реки Урал в Уральске обнаружили сотни пенсионных выписок с конфиденциальными личными данными горожан. Целый месяц понадобился «Казпочте», чтобы выяснить, что сумка с выписками ЕНПФ была украдена у почтальона. Данный инцидент представитель пресс-службы АО «ЕНПФ» Елнур Шалкибаев назвал вопиющим фактом нарушения законодательных и договорных обязательств в части несоблюдения условий конфиденциальности доставляемой информации.

Источник: informburo.kz