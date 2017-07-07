Евгений Плющенко сравнил Астану с Дубаем

Знаменитый российский фигурист отметил качество дорог и архитектуру столицы Казахстана.

Российский фигурист Евгений Плющенко во время пресс-конференции после премьеры шоу-сказки «Щелкунчик» в Астане сравнил столицу Казахстана с Дубаем, передает корреспондент Today.kz. Спортсмен отметил качество дорог и архитектуру.

Команда Плющенко в Астану приезжает во второй раз. Полтора года назад фигуристы представили здесь шоу «Снежный король» по мотивами сказки Ганса Христиана Андерсена.

«Я очень люблю Астану, людей, которые живут здесь. Это не просто слова — я общаюсь, я приезжал до шоу, встречался с прекраснейшим народом. Все светится, все ярко, дороги потрясающие, уникальная архитектура. Я сравнивал, когда приехал в первый раз два года назад. Такой «мини-Дубай» , может даже и «макси-Дубай» будет скоро. Видел, что много чего недостроено, но это все будет. Огромное количество жилья строится, магазины. У вас все есть, супер, круто, классно. Потрясающие отели. Что нам здесь предоставили – просто фантастика. У вас есть и велоспорт, и хоккей, и футбол, фигурное катание. Об этом можно только мечтать. Город развивается, страна развивается. Радует, что мы с вами очень дружны (Россия и Казахстан — Прим. автора)», — сказал Евгений Плющенко.

Ледовое шоу-сказку «Щелкунчик» фигуристы готовили два месяца. Было задействовано огромное количество специалистов, которые помогали делать представление. В «Щелкунчик» хореографы-постановщики постарались внести современные нотки. Ведь зрителей, особенно маленьких, по мнению Евгения Плющенко, необходимо удивлять. В день премьеры фигуристов приятно удивили эмоции зрителей во время выступления.

Плющенко сообщил, что его команда с нетерпением ждет следующие шоу.

«Вчера у нас была премьера. Хочу поблагодарить зрителей за аплодисменты, за прекрасную встречу, за прекрасную атмосферу, которые вчера нам подарили. Это было очень приятно, душевно. Мы с удовольствием катались поэтому мы сегодня ждем следующее шоу, ждем очень много гостей», — добавил он.

Евгений Плющенко также отметил участие юных фигуристов из Астаны, которые, по его словам, выложились на все 100 процентов во время репетиций и выступления.

«Детки отличные. У меня позиция, что в наших шоу должны выступать местные. Понятно, что основной коллектив – спортсмены-звезды. Но мы берем обязательно детей, чтобы местные власти и спорткомитеты видели, чтобы было приятно родителям. У нас может кататься любой спортсмен. Дети с такой отдачей работают, постоянно с улыбкой, потрясающей энергией. Это очень приятно. Они уже понимают, что это их работа и профессия», — сказал Плющенко.

Журналисты во время пресс-конференции не могли не спросить фигуриста о завершении его карьеры в большом спорте. По словам Плющенко, он бы продолжил и дальше, но 15 операций дают о себе знать.

«Я бы катался дольше. К сожалению, у меня 15-я операция, поэтому со спортом уже нужно закончить. Для любого спортсмена три-четыре операции — это уже много, а 15 — просто нереально. Сейчас я больше провожу времени со своей семье, наконец-то. Кстати, жена и младший сын летят сюда в Астану. Открылась моя академия «Ангелы Плющенко». Дети — это ангелы, вот они и будут моими ангелами. Сейчас работаем с детьми из Казахстана, они приехали в Москву в мою школу. Будем работать, чтобы показать результат», — рассказал спортсмен.

Как отметил Евгений, чтобы дольше находиться в большом спорте, необходимо с детства очень бережно относится к своему здоровью и быть готовым психологически к постоянным тренировкам и нагрузкам.

«Это массаж, заминки, какие-то установления. В этом случае можно кататься очень долго, главное, чтобы было желание. Очень сложно психологически — кататься долго. Это рутинная работа, изо дня в день тренировки по 6-8 часов. Это тяжело. Поэтому если ты психологически готов, справляешься, то да. Нужно любить свое дело. Ставить цели перед собой, их стараться выполнять — так меня научили мои тренеры, родители. Есть просто разные атлеты и спортсмены. Есть одноразовые, а есть многоразовые. Можно выиграть один раз Олимпиаду и быстро убежать, или выиграть один титул и быстро убежать, а можно долго стоять и бороться, и доказывать и быть лучшим на долгое время», — сказал Плющенко.

С ледовом шоу-сказкой «Щелкунчик» команда Плющенко будет выступать в Астане до 15 июля. В перерывах между выступлениями коллектив намерен посетить выставку EXPO.

«Мы с удовольствием хотим посмотреть. Я ни разу не был ни на одном EXPO. Мы обязательно пойдем, все запечатлим и выложим в Instagram», — сказал Евгений Плющенко.

Напомним, 6 июля в Астане в рамках мирового турне знаменитого фигуриста состоялась премьера шоу-сказки «Щелкунчик». Ее посетили пять тысяч человек.