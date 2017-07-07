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Здравствуйте , при поступлении в сад нам предоставили такой список, должны ли мы это все покупать ?
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Государство не выделяет канцелярские товары для садиков. игрушки тоже. на моющих средствах вы тоже не разоритесь. пособия учебные тоже. мыло-мойку выделяют минимально, самую дешевую туалетную бумагу и 4 куска мыла в месяц, о моющих средствах для посуды вообще речи нет, а моют посуду прямо в группе. И вообще, ваш ребенок будет целый день в саду, больше чем дома, сделайте так, что бы ему там было комфортно. Беспокоиться нужно об отношении воспитателей к детям. Это важнее. Говорю, как мама, у которой ребенок 3-й год ходит в государственный сад.
Юлия
07 июля, 2017 в 17:04
По идее не обязаны. Другой вопрос, что другие родители купят — а ваш ребенок будет жить за их счёт.
Реально система такая, что всего этого в детских учреждениях не хватает.
Но я не понимаю — ну увеличьте вы на 500 тенге плату за садик — и на эти 500 тенге покупайте нужное!
Нет! И 20 лет назад были эти списки — и теперь то же самое.
KO
07 июля, 2017 в 17:10