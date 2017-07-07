«Это не моя инициатива. Я всегда против этого. Постоянно это возникает. Ну, наверное, люди оценивают, и я благодарен за это, они видят проведенную работу», — сказал Назарбаев.
«Хотя, вообще, любой политик, лидер государства должен стремиться сохраниться в истории своими делами. Вообще-то, это вопрос грядущих поколений, а не нашего.
Потому что лицом к лицу лица не видно. Я всегда вспоминаю высказывание, по-моему, Марка Аврелия, великого императора Рима и философа, который много сделал для расширения Римской империи, присоединил много стран.
Ему говорили, почему тебе памятника нет, до сих пор, ты заслуживаешь. А он отвечал: «Я не хочу, чтобы спрашивали люди, чей это памятник. Пусть после меня люди скажут, почему ему памятника нет», – прокомментировал Нурсултан Назарбаев.
Как мы сообщали ранее, Международный аэропорт Астаны получил новое название — «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев». Соответствующее постановление правительства РК было опубликовано 21 июня.
источник:nur.kz
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 35452 материалов.
Посетители оставили 206218 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Дмитрий
07 июля, 2017 в 16:54
ребят,я ваще не курсе))
kazax
07 июля, 2017 в 17:49
Да не-е-е! Это делают подхалимы, которых надо метлой гнать!
чычыч
07 июля, 2017 в 18:04
Плохая примета
При жизни нельзя
Муса
07 июля, 2017 в 18:37