Аким Карагандинской области поздравил карагандинцев с Днем столицы

На набережной карагандинского Центрального парка состоялся праздничный концерт «Арман қала — Астана», посвященный Дню столицы. Программа началась с поздравления акима области Ерлана Кошанова. Он напомнил о том, какой путь прошла столица Казахстана, которая 20 лет назад стала общенациональным проектом и помогла людям поверить в свои силы после нескольких лет кризиса и разрухи.

— Сегодня День Астаны. Уважаемые земляки и дорогие гости, поздравляю вас с этим государственным праздником! Самый значительный вклад в успех столицы внес, безусловно, глава государства. 20 лет назад президент принял решение о переносе столицы в город Акмолу, поэтому для каждого из нас Астана связана с именем Нурсултана Абишевича, — сказал Ерлан Кошанов. — Я также с гордостью говорю о вкладе карагандинцев в строительство молодой столицы. Ведь даже символ Астаны — Байтерек — был возведен карагандинскими специалистами.

На Каскадной площади в День столицы прошел арт-фестиваль «Астана — сердце Казахстана». Там были выставлены работы школьников, участников творческих клубов Дворца детей и юношества, молодых художников.

Для маленьких посетителей парка в этот день здесь организовали контактный зоопарк, где любой желающий мог сфотографироваться с животными.

Городская библиотека имени М. Ауэзова представила книжную выставку «Астана — город нового мира».

«Сегодня в нашем городе проходит большое мероприятие. И мы в рамках арт-фестиваля тоже представляем выставку, посвященную Дню столицы. Наша цель — воспитание патриотизма, чувства любви к Отчизне. Астана — это символ обновления Казахстана и единства многонационального народа», — рассказали организаторы.

А на главной парковой сцене в этот день вниманию зрителей представили большой праздничный концерт.

источник:karaganda-region.gov.kz