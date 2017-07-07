На набережной карагандинского Центрального парка состоялся праздничный концерт «Арман қала — Астана», посвященный Дню столицы. Программа началась с поздравления акима области Ерлана Кошанова. Он напомнил о том, какой путь прошла столица Казахстана, которая 20 лет назад стала общенациональным проектом и помогла людям поверить в свои силы после нескольких лет кризиса и разрухи.
— Сегодня День Астаны. Уважаемые земляки и дорогие гости, поздравляю вас с этим государственным праздником! Самый значительный вклад в успех столицы внес, безусловно, глава государства. 20 лет назад президент принял решение о переносе столицы в город Акмолу, поэтому для каждого из нас Астана связана с именем Нурсултана Абишевича, — сказал Ерлан Кошанов. — Я также с гордостью говорю о вкладе карагандинцев в строительство молодой столицы. Ведь даже символ Астаны — Байтерек — был возведен карагандинскими специалистами.
На Каскадной площади в День столицы прошел арт-фестиваль «Астана — сердце Казахстана». Там были выставлены работы школьников, участников творческих клубов Дворца детей и юношества, молодых художников.
Для маленьких посетителей парка в этот день здесь организовали контактный зоопарк, где любой желающий мог сфотографироваться с животными.
Городская библиотека имени М. Ауэзова представила книжную выставку «Астана — город нового мира».
«Сегодня в нашем городе проходит большое мероприятие. И мы в рамках арт-фестиваля тоже представляем выставку, посвященную Дню столицы. Наша цель — воспитание патриотизма, чувства любви к Отчизне. Астана — это символ обновления Казахстана и единства многонационального народа», — рассказали организаторы.
А на главной парковой сцене в этот день вниманию зрителей представили большой праздничный концерт.
источник:karaganda-region.gov.kz
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а теперь карагандинцы выступят с новой инициативой-проведение олимпийских игр
Дмитрий
07 июля, 2017 в 16:57
Днюху отмечаем. А приятно наверное совместить два в одном. Поздравления и откровенная лесть аж прет. И уже не разберешь зерна от плевел. Поздравить «с праздником»гараждан язык коснеет. «Я еще больше ку!!!». Ага.
02556
07 июля, 2017 в 19:15
Спасибо за переезд колледжа искусств на край географии
В то время как есть другое пустующее и не требующее ремонта здание на Гоголя 38
Мама Вовы
07 июля, 2017 в 20:59
Мама Вовы и другие
Вы что не поняли колледж искусств специально переводят на ЮгоВосток
Затем заберут ваше общежитие в центре города из-за ненадобности
Слышали проект концерт зала на ЮгоВостоке
Под него заберут Шалкыму
А там и музкомедия на десерт
Акиматовский
07 июля, 2017 в 22:21