Купивший самолет карагандинец просит помощи ради мечты о кафе-музее (фото)

Карагандинский предприниматель Денис Животовский, купивший списанный лайнер ТУ-154 и намеревавшийся сделать из списанного самолета кафе-музей, ищет единомышленника, который захотел бы вложиться в начатое им дело, пишет «Наша ярмарка».

Весной текущего года предприниматель купил у аэропорта Караганды списанный самолет, вознамерившись сделать из него городскую достопримечтальность.

Денис подчеркивал, что он далеко не богатый человек, как могли подумать некоторые, да и бизнесменом его окрестили сгоряча.

Он пояснил, что сделал это ради исполнения своей детской мечты.

Денис рассказал, что еще мальчишкой ему довелось попасть на задворки аэропорта в Джамбуле, где он тогда жил. За пределами бетонки оказалось кладбище самолетов.

Вид разбитых фюзеляжей так поразил и расстроил его, что он стал думать о том, что было бы совсем не плохо, если бы старые непригодные «птицы» приспосабливали под что-то другое.

И еще долгое время Денис прокручивал в уме, как можно использовать списанный самолет.

«А два года назад, будучи в России, на трассе между Липецком и Воронежем я увидел АН-24 — он стоял у дороги, люди останавливались, подходили, фотографировались возле него. А я так просто замер: вот оно, реальное воплощение моей давней мечты. И сразу понял: настала пора ее осуществить», — вспоминает Животовский.

На объявление о продаже самолета карагандинским аэропортом наткнулся в Интернете случайно.

«Один из работников аэропорта поведал, что на этой «тушке» много лет командиром судна был его отец, что у самолета вообще интересная биография. На нем неоднократно летали руководители высших эшелонов власти страны, снимался один из биографических фильмов о Президенте Казахстана. Лайнер выполнял внутренние и зарубежные рейсы», – рассказывает карагандинец.

Денис отметил, что самолет ему достался в хорошем состоянии.

«Это навело меня на мысль оборудовать в нем в каком-то смысле тренажерный стенд. Хочу, чтобы табло включалось и светилось, в креслах появились манекены, а любознательные мальчишки, что поднимутся не его борт, могли бы все посмотреть, потрогать, повключать», – делится он.

Для усиления впечатлений и создания ощущения полета над землей Денис хочет оборудовать перед носом самолета кусочек взлетной полосы, а сам лайнер водрузить на «постамент» — это будет одноэтажное здание округлой формы, в котором расположится кафе с летней площадкой.

Кстати, «летник» разместят на его крыше как раз под крылом самолета.

«Отдельные кабинки со столиками будут и на борту. Помимо этого внутри разместим стенды с познавательной информацией, с портретами и биографией создателей самолета, с именами тех, кто на нем летал. Встречать посетителей будут девушки в форме стюардесс», – планирует предприниматель.

Однако пока воплотить мечту в реальность не удается – нет денег, поэтому Животовский занялся поиском инвестора.

«Поймите правильно, не спонсора ищу, а компаньона, такого же как и я энтузиаста-романтика. С деньгами, конечно, который мог бы вложиться в проект, разделял мою идею. Рассмотрю предложения от возможных инвесторов. По-прежнему уверен в благоприятном исходе дела. Думаю, проект достоин внимания. Ведь это будет не только увеселительное заведение, но и познавательное. В общем, рассчитываю на отклики и помощь», – говорит он.

Денис говорит, что к нему уже поступали предложения о продаже самолета, которые он категорически отклонил.

«Я упрямый. Да, пробуксовываю пока, но от мечты не отступлюсь», – заявил карагандинец.

Источник:nur.kz