Прокуроры организовали передвижной кризисный центр и принимали людей на рынке

За час работы за помощью обратились более сотни шымкентцев. Некоторым из них удалось помочь сразу же.

С раннего утра 15 июля передвижной центр вместе с сотрудниками разных ведомств расположился на одном из крупных рынках Шымкента. За час работы за помощью обратились более сотни горожан. Среди обратившихся есть и те, чьи проблемы решились на месте.

К сотрудникам Генеральной прокуратуры обратилась женщина, работающая уборщицей на рынке. У неё муж инвалид, несколько лет назад он лишился обеих ног, и семья осталась без дохода, после чего женщина пошла работать на рынок.

«Муж потерял ноги, он не может работать. Мне пришлось выйти работать самой, мне несложно это делать, он инвалид первой группы. Я несколько раз ходила в отдел соцзащиты, там меня полностью игнорируют. Мой график сложный – мне в 5 утра нужно встать, накормить его, поменять памперсы и на работу. Я устала, не могу так больше жить. Иногда я уже думаю, лучше бы я умерла», – говорит жительница Шымкента.

После её обращения сотрудники Генпрокуратуры связались с районным акиматом и выделили женщине социального работника, который будет ухаживать за инвалидом. В управлении занятости пообещали устроить женщину на работу.

Проект передвижного кризисного центра придумали в Генеральной прокуратуре РК, за время работы в Шымкенте рассмотрено более сотни обращений.

В Сети несколько дней распространялась информация о молодой женщине, которая осталась на улице, после того как её выгнал муж. Семья считалась благополучной, но, по словам соседей, муж часто выпивал. Женщина обратилась к выездной группе, после осмотра установили у двоих детей диагноз: дисплазия тазобедренного сустава. Близнецы не могут передвигаться самостоятельно. Сейчас дети вместе с мамой находятся в кризисном центре.

«Мы будем добиваться того, чтобы все обращения были рассмотрены. Такое в ЮКО впервые, вы понимаете, что все эти люди сначала даже не верят, что им могут помочь. Посмотрите, сколько обращений и сколько проблем, которые не могли решить годами, а мы решили на месте. Это плохо? Мы уверены и надеемся, что наш проект внедрится не только в ЮКО, но и в других регионах нашей страны», – сказала старший помощник Генерального прокурора РК по особым поручениям Салтанат Турсынбекова.

За время работы выездной группы на месте решили более десятка обращений граждан. Планируется подобные выездные мероприятия проводить регулярно.

Источник: informburo.kz