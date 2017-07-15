Окжетпес, вердикт Ширмялиса

Главный тренер карагандинского «Шахтера» подвел итоги победного матча против «Окжетпеса» (1-0).

Титулованный литовский специалист Саулюс Ширмялис, тренирующий «горняков» с начала прошлого месяца, заявил, что доволен результатом сегодняшней встречи, но не игрой своих подопечных.

Главные тренеры команд «Шахтер» и «Окжетпес» провели сегодня краткую, но содержательную послематчевую пресс-конференцию. В числе присутствующих был и наш спортивный корреспондент Жигер Шуданбеков.

«Игра забывается, но 3 очка набрано, это было архиважно как для нас, так и для соперников. Все старались конечно, но качество игры такое, какое есть, но, еще раз повторюсь, сегодня было важно добыть 3 очка». Какие задачи ставит «Шахтер» на остаток сезона? «Ну, было бы очень нескромно ставить большие задачи на данный момент, но, по возможности, будем стараться быть как можно выше. Все-таки сейчас настолько равные команды в конце турнирной таблицы, но мы будем биться за то, чтобы выжить {сохранить прописку в Премьер-Лиге — Прим. ред.} до конца. К сожалению, мы находимся в их числе {в числе претендентов на вылет в Первую лигу — Прим. ред.}. Стараемся быть как можно выше. Команда из шести последних игр выиграла четыре. Это будут, своего рода, качели до конца чемпионата. Вогнали себя сами в нынешнее положение. Будем радовать людей, которые собираются {на стадионе — Прим. ред.}. «Шахтер» ведь не пустой звук для местных жителей. Делаем все, что можем».

Главный тренер кокшетауского «Окжетпеса» Виктор Пасулько также прокомментировал игру против карагандинского «Шахтера»:

«Хочу поздравить «Шахтер» с победой. Мне кажется, мы не заслужили поражения. Конечно, в первом тайме первые 15-20 минут мы сыграли не так, как хотели. Это было волнение, не смогли сразу разобраться в обороне. И, как результат, пропустили ненужный гол практически из ничего. Второй тайм мы провели намного лучше, владели инициативой. У нас были моменты для того, чтобы сравнять счет. Но мы не смогли наградить себя за наш труд, за второй тайм. Но уже мы сыграли лучше, чем в Актобе. Поэтому надо работать. Есть, над чем работать. И будем готовиться к следующему матчу».

По итогам XX тура «Шахтер», с 21 очком, поднялся на седьмую позицию в чемпионате, но еще не обезопасил себя от вылета. Но с другой стороны, таблица, особенно в нижней части турнирной таблицы, очень плотная, в лучшем случае можно зацепиться за шестую строчку. А с нового сезона снова ставить большие задачи, как это и должен всегда делать «Шахтер».