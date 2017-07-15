19 нетрезвых водителей задержали на дорогах в Карагандинской области

В регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

За два дня полицейские задержали 19 нетрезвых водителей, которые в состоянии разной степени алкогольного опьянения разъезжали по дорогам Карагандинской области, передает Today.kz.

«Один из водителей в Приозерске не только управлял машиной нетрезвым, но еще и был лишен ранее судом права управления транспортными средствами. Человек без водительских прав пьяный сел за руль. Благодаря бдительным сотрудникам дорожно-патрульной полиции он был задержан», — сообщили в пресс-службе МПС ДВД региона.

Всех 19 пьяных водителей ждет судебное разбирательство.

«Все нетрезвые водители были задержаны за два дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Независимо от того, проводится мероприятие или нет, такая работа ведется ежедневно», — добавили в пресс-службе.

В целом в рамках проведения ОПМ было выявлено 1 356 нарушений правил дорожного движения, в том числе со стороны водителей общественного транспорта – семь фактов.

Также составлены материалы в отношении 193 пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. Им грозит штраф в размере пяти МРП (11 345 тенге).

Источник: Today.kz