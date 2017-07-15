Лошади помогают лечить детей-инвалидов в Астане

Благотворительную акцию в рамках EXPO 2017 провели участники соревнований по конным видам спорта.

В Астане лошади помогают лечить детей с ограниченными возможностями. Благотворительную акцию в рамках международной специализированной выставки EXPO 2017 провели участники соревнований по конным видам спорта, передает Today.kz со ссылкой на «МИР 24».

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«Температура тела лошади на полтора градуса выше, чем температура тела человека. При езде верхом она оказывает благополучное воздействие на мышцы малого таза, увеличивает кровоток и плодотворно влияет на здоровье детей», — пояснил заместитель директора центра национальных и конных видов спорта Серик Халелов.

Уже после нескольких уроков верховой езды специалисты замечают у детей положительные результаты. Они лучше спят, едят и легче идут на контакт.

В будущем организаторы намерены проводить такие акции регулярно.

Отмечается, что в Казахстане на данный момент проживает около 150 тысяч детей с ограниченными возможностями.

Источник: Today.kz