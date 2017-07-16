Паразитов в воде нет

Где искупаться в Караганде?

Несмотря на то, что последние дни выдались дождливыми, нынешнее лето куда жарче прошлогоднего. И уже через несколько солнышко вернется, и горожане, в поисках прохлады, потянутся к водоемам. Вот только выбрать место для купания в Караганде не просто. Пляжей в областном центре не много, да и те, что есть — утопают в мусоре. Так где же отдохнуть в нашем городе?

Всего в шахтерской столице насчитывается 17 водоемов, но пригодных для купания всего два. Это Федоровское водохранилище и озеро Центрального парка. Они и пользуются наибольшей популярностью у жителей города. Места для купания на этих водоемах принадлежат предпринимателям, которые обязаны обеспечить санитарные нормы.

«Доехать легко, а купаться невозможно»

Самый удобный по месторасположению отдых – пруд в Центральном парке. В выходные здесь людно. При этом купающихся не особо волнует непрезентабельный вид озера.

-Как вам водичка? – спрашиваем у загорающих.

— Я бы не стала купаться, – отвечает Татьяна Афанасьевна. — Вода грязная. Доехать легко, а плавать невозможно. Я помню, эту воду меняли лет 30 назад, когда я ещё была молодая. За это время наверняка накопилось целая куча мусора на дне. Но люди все-равно купаются, потому что жарко.

Не успев договорить с нами, Татьяна замерла в испуге. Из воды была видна рука и голова маленькой девочки. Мама малышки в истерике просила помощи у купающихся. Плавающая рядом женщина подняла девочку и приволокла к берегу. К счастью, малышка отделалась испугом, хотя и наглоталась воды.

— Надо же… а я и не заметила бы, – удивилась Татьяна Афанасьевна. — Мама девочки не углядела. Это не первый случай. Здесь тонули дети. Из удобств есть всё: раздевалки, туалеты, урны. А спасателей нет. Как же так?

Шезлонгов на пляже нет, поэтому загорают тут лежа на песке. Раздевалки хоть и присутствуют, но половина из них уже сломана. Зато чистота у озера радует глаз. Бутылок, окурков и прочего мусора у берега нет. Только раскаленный песок и мутная водичка. Кстати, три года назад в ней обнаружили отрезанную человеческую голову. После этого у многих надолго отбило желание нырять в озеро. Некоторые из отдыхающих до сих пор помнят это происшествие и поэтому приходят сюда лишь позагорать.

Вода более чистая, но опасная для жизни

А вот до Федоровского водохранилища добраться сложнее. Чтобы доехать до него, нужно сесть на десятый дачный автобус и выйти на конечной остановке. Пешком, конечно, придется идти немало. К услугам отдыхающих как дикий пляж, так и беседки в аренду. Народу на обустроенных пляжах очень много. Средняя цена на зоне отдыха 800 тенге с человека. Но это лишь стоимость лежака. Халил Абдрашитов из всех купальных мест, плавает лишь на Федоровском водохранилище. Предпочтение отдает платным зонам.

— Я готов отдавать деньги, только чтобы не было посторонних маргинальных личностей, — говорит он. — Здесь всегда чисто и есть все удобства. На диком пляже просто свалка мусорная. Пластиковые, стеклянные бутылки за собой не убирают. И часто встречаются алкаши. Я такому отдыху не очень то и рад.

Федоровское водохранилище служит местом для купания уже более полувека. Оно было образовано путем затопления Федоровского угольного разреза. Поэтому всё дно водохранилища завалено ржавым железом. Причем обрывы очень резкие, в незнакомых местах плавать не стоит. Здесь работает водно-спасательная станция. Спасатели подходят к отдыхающим и рассказывают о правилах безопасности на воде. Но несчастные случаи все равно происходят. Глубина разреза 65 метров. И хотя спуск у берегов чаще всего пологий, с прыжками в воду необходимо быть очень осторожным. На дне таится куча опасных предметов. Так, например, 18 июня погиб 50-летний карагандинец Андрей Алексеев. Мужчина спрыгнул с пирса, а на дне оказалась полуразрушенная бетонная плита. Он ударился об неё головой потерял сознание и захлебнулся. Это случилось на зоне отдыха «Яхт-клуб «Маяк».

Во избежание подобных случаев местная полицейская служба усилит рейды по пляжам. А в некоторых местах купаться официально запретят.

— В соответствии с Водным кодексом РК местными исполнительными органами устанавливаются места для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях. Управлением природных ресурсов подготовлен соответствующий проект постановления акимата области. Определено 96 мест для массового отдыха, туризма и спорта, — сообщил и.о. начальника ДЧС области Мурат Катпанов.

Также были выявлены места, где наиболее опасно купаться. Запретить плавать в этих местах официально, смогут лишь после решения областного маслихата.

В Темиртау будет запрещено купаться в следующих местах: район песчаной косы, район яхт-клуба, технические каналы АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Bassel Group LLS», котлованы дачных обществ, район моста через реку Нура, аварийный причал в районе городского пляжа.

В Абайском районе на берегу Шерубай-Нуринского водохранилища располагаются 53 зоны отдыха с оборудованными пляжами. На берегу Жартасского водохранилища можно купаться лишь на территории санатория «Жартас». Плотины, карьерные и шахтные отстойники и реки в районе также вошли в список мест, не приспособленных для купания людей.

Менее популярное водохранилище

Чкаловское водохранилище (за телевышкой) уже не так популярно у горожан. Хротя отдыхающие там люди отмечают, что по чистоте оно не уступает Федоровскому, ведь сюда приезжает меньше народу. В основном это жители Пришахтинска, так как им удобней до него добраться. И хотя плавать в необустроенных водоёмах не рекомендуется, по санитарным показателям оно не уступает вышеперечисленным местам. Ведь отобранные пробы за 2017 год показали, что никаких паразитов ни в одном водоеме Караганды нет.