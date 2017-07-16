Сегодня ночью в Москве скончался казахстанский актер Владимир Толоконников

Информацию о смерти актера в телефонном разговоре подтвердил директор Алматинского театра им. Лермонтова Юрий Якушев.

Также информацию о смерти знаменитого актера Владимира Толоконникова, сыгравшего одного из главных героев — Полиграфа Шарикова, — в фильме по знаменитой повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», сообщили несколько пользователей социальной сети Facebook.

По словам близкого друга артиста — режиссера Константина Харалампидиса, Толоконников скончался после продолжительной болезни.

«Эх, жалость-то какая. Владимир Толоконников умер. Царствие небесное актеру. В наших сердцах он навсегда останется гениальным Шариковым», — написала Вера Ляховская.

«Не хочется в это верить, но увы», — отметил в своем аккаунте в Facebook Влад Дробь.

«Иманды болсын. Ушел яркий представитель казахстанского драматического театра и советского кинематографа(((», — вторит в комментариях к посту Влада Janibek Kayir.

Актера Владимира Толоконникова, скончавшегося в Москве, похоронят в российской столице на Троекуровском кладбище. Об этом Today.kz сообщил друг артиста – режиссер Константин Харалампидис.

«Вчера вечером он скончался в Москве после продолжительной болезни. Он снимался там. Было принято решение хоронить его в Москве, на Троекуровском кладбище», — рассказал он.

Дату похорон пока не определили.

«Он только что прилетел из Геленджика, где снимался в кино в главной роли. Он много работал в последнее время», — добавил Харалампидис.

Казахстанский актер, режиссер театра и кино, заслуженный артист РК Асанали Ашимов выразил соболезнование близким Толоконникова.

«Он был большой, масштабный актер. Мы снимались вместе. Он мастер своего дела, эрудированный человек. Такой человек, как он, — счастье для любой труппы, коллектива. Соболезную его близким», — сказал Ашимов.

Источник: Bnews.kz

Today.kz