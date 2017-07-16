Сегодня, 16 июля, день металлурга!

Поздравлять темиртаусцев с праздником будет легендарная группа «Любэ».

Ежегодно в третье воскресенье июля отмечают свой праздник люди мужественной профессии – металлурги. День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Так советское правительство отметило важный вклад отечественной металлургии в восстановление экономики страны после разрушительной войны.

День металлурга подтвердил свой статус в 1980 году и в 1988 году, кода Верховный Совет выпустил повторные указы о праздновании профессионального праздника. Он сохранился в календаре и после распада СССР – причем не только в Казахстане, но и в России, Белоруссии и на Украине.

Сегодня этот день отмечают представители разных профессий, каждая из которых так или иначе связана с черной или цветной металлургией: доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие другие. Своим этот праздник считают и горняки, которые добывают руду – необходимый компонент для производства металла.

Напоминаем, что поздравлять темиртаусцев с праздником будет легендарная группа «Любэ». Музыкантов пригласила компания «АрселорМиттал Темиртау».

Темиртау готовится с размахом отпраздновать День металлурга. Компания «АлселорМиттал Темиртау» решила сделать темиртаусцам подарок. 16 июля на стадионе «Металлург» выступит группа «Любэ».

-В перерывах будут чествовать ветеранов металлургического производства и трудовых династий, — сообщает пресс-служба «АрселорМиттла Темиртау».

Жителей и гостей города ждет увлекательная программа, а после концерта будет салют. Вход свободный. Начало в 20.00.