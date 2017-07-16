46-летний мужчина подозревал, что его супруга закрутила роман с соседом.
Тяжелым увечьем для одного из участников обернулся конфликт двух мужчин в Караганде. 46-летний мужчина подозревал, что его супруга закрутила роман с соседом. Выбрав удобный момент, ревнивец выстрелил сопернику в пах из обреза, пишет местная газета «Криминальные новости».
Как рассказал мужчина следователям, с 2015 года он стал подозревать, что его жена стала неравнодушно дышать в сторону соседа.
«Два года назад на мобильный телефон Нины поступил телефонный звонок, — рассказал ревнивец. — Сотка находилась рядом со мной. Увидел, что на нем высветилось имя «Рита». Когда услышал разговор супруги, понял: она разговаривает с Романом Извагиным. С этого времени решил: Нина изменяет мне с ним. Не стал разбираться, так ли это на самом деле. Сути разговора не слышал, но понял, что между женой и соседом происходят шуры-муры. И захотел разобраться с Извагиным. А вот на протяжении двух лет слышал, как некая Рита звонила супруге. И не один раз. После таких бесед жене якобы надо было по делам, она тут же уходила. Куда – для меня непонятно. Можете представить такую наглость?!».
Не выдержав измены и обмана, мужчина из обреза выстрелил соседу в пах.
«Огнестрельное ранение промежности с полным отрывом правого семенного канатика и частичным отрывом правого яичка с последующей его ампутацией. Это причинило потерпевшему тяжкий вред здоровью — повреждение, не опасное для жизни», — говорится в заключении судмедэкспертизы.
На суде пострадавший заявил, что претензий к обвиняемому не имеет и попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Суд приговорил мужчину к четырем годам условного срока.
Источник: Tengrinews.kz
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Хорошо что хватило мозгов не заявлять о необходимой обороне. За необходимую оборону так легко бы не отделался!
сввс
16 июля, 2017 в 15:33
Четыре года условно
1-Не законое хранение огнестрелььного орудия
Даже если это ружье было зарегестрированно
То зарегестрированно оно было как охотничие
А в деле фигурирует уже не ружье а обрез
Значит уже не хранение и приминение а изготовление оружия
Он вить обрезал ствол чтоб не заметно приблизиться к жертве
2-Отстрел половых органов функционируюищих это не как не может считаться не угрожабщей жизни и здоровью
А значит примирение сторон и условный срок создаст прициндент
В СССР закон был пресикающий прицинденты
Сейчас Олени у которых орган не способен исполнять супружеские долги не из ревности а из зависти начнут отстреливать органы тем у кого они функционируют
Женщина которая боясь обидеть мужа импотента не решившая завести себе любовника хоронит себя заживо и гробит свое здоровье
Потому что секс это не просто прилюбодияния это оздоровляющая тирапия способная излечить организ от многих болезний блогодаря биотокам которыми тела обмениваются во время контакта
Супруги которые сами не могут удовлетворить супругов и запрещают это делать другим
Просто эгоисты и тираны
Ипотентам легко живется и трудно понять какие стродания человек испытывает когда хочется секса а нескем или запрещенно
Я считаю надо в водить уголовную отведственость за проявление ревности
vas
16 июля, 2017 в 15:36