Ревнивый карагандинец прострелил сопернику пах и получил условный срок

46-летний мужчина подозревал, что его супруга закрутила роман с соседом.

Тяжелым увечьем для одного из участников обернулся конфликт двух мужчин в Караганде. 46-летний мужчина подозревал, что его супруга закрутила роман с соседом. Выбрав удобный момент, ревнивец выстрелил сопернику в пах из обреза, пишет местная газета «Криминальные новости».

Как рассказал мужчина следователям, с 2015 года он стал подозревать, что его жена стала неравнодушно дышать в сторону соседа.

«Два года назад на мобильный телефон Нины поступил телефонный звонок, — рассказал ревнивец. — Сотка находилась рядом со мной. Увидел, что на нем высветилось имя «Рита». Когда услышал разговор супруги, понял: она разговаривает с Романом Извагиным. С этого времени решил: Нина изменяет мне с ним. Не стал разбираться, так ли это на самом деле. Сути разговора не слышал, но понял, что между женой и соседом происходят шуры-муры. И захотел разобраться с Извагиным. А вот на протяжении двух лет слышал, как некая Рита звонила супруге. И не один раз. После таких бесед жене якобы надо было по делам, она тут же уходила. Куда – для меня непонятно. Можете представить такую наглость?!».

Не выдержав измены и обмана, мужчина из обреза выстрелил соседу в пах.

«Огнестрельное ранение промежности с полным отрывом правого семенного канатика и частичным отрывом правого яичка с последующей его ампутацией. Это причинило потерпевшему тяжкий вред здоровью — повреждение, не опасное для жизни», — говорится в заключении судмедэкспертизы.

На суде пострадавший заявил, что претензий к обвиняемому не имеет и попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Суд приговорил мужчину к четырем годам условного срока.

Источник: Tengrinews.kz