За убийство 21 кошки житель Калифорнии получил 16 лет тюрьмы, передает издание USA Today. Домашние животные стали пропадать в 2015 году.

После продолжительных поисков кошек находили мертвыми.

Выйти на след злоумышленника полицейские смогли через месяц после первого исчезновения.

«Полиция обнаружила на одной из парковок автомобиль, на приборной панели которого находилась мертвая кошка. Хозяином машины оказался Рой, который в этот момент спал в транспортном средстве. Кроме того, в автомобиле были также обнаружены нож и перчатки в крови и шерсти», — сообщило издание.