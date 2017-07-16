Карагандинские прокуроры создали проект по защите населения от сибирской язвы

Прокуроры уверены, что новые меры позволят свести к нулю факты вспышек опасного заболевания.

В Актогайском районе Карагандинской области, прокуратура создала проект по защите населения от сибирской язвы, передает МИА «Казинформ».

«Впервые в районе за нарушение требований по учёту скота приняты меры административного характера в отношении двоих владельцев животных. Они оштрафованы. В рамках проекта выделено 10 миллионов тенге из районного бюджета для установки в 17 населённых пунктах баннеров и распространения буклетов о правах, обязанностях и ответственности владельцев скота. Также приняты на работу 15 специалистов для работы с электронными базами ветслужбы», – рассказали в прокуратуре Актогайского района.

В эти базы внесена полная информация о животных: дата вакцинации, идентификация скота, а также сведения о хозяевах. Сверки фактических данных по поголовью скота с электронной базой проводятся ежемесячно.

«Полностью исключены факты предоставления недостоверных отчётных данных по проведённым ветеринарно-профилактическим мероприятиям. Согласно разработанной форме, отчётные данные принимаются только при наличии подтверждающих документов», – уточнили в прокуратуре.

Прокуроры полагают, что штрафы, детальная регистрация сведений о каждом животном, история их прививок, установка информационных баннеров, увеличение штата сотрудников для работы с электронными базами ветслужб помогут свести к нулю случаи заболевания сибирской язвой в регионе.

Летом 2016 года в Карагандинской области произошла вспышка сибирской язвы. Лабораторные анализы окончательно подтвердили опасения врачей, подозревавших у трёх человек тяжёлое заболевание.

Ранее в Карагандинской области вспышка заболевания была зафиксирована в селе Еркиндык. Из девяти заболевших двое скончалось.

Источник: informburo.kz