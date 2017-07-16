Прокуроры уверены, что новые меры позволят свести к нулю факты вспышек опасного заболевания.
В Актогайском районе Карагандинской области, прокуратура создала проект по защите населения от сибирской язвы, передает МИА «Казинформ».
«Впервые в районе за нарушение требований по учёту скота приняты меры административного характера в отношении двоих владельцев животных. Они оштрафованы. В рамках проекта выделено 10 миллионов тенге из районного бюджета для установки в 17 населённых пунктах баннеров и распространения буклетов о правах, обязанностях и ответственности владельцев скота. Также приняты на работу 15 специалистов для работы с электронными базами ветслужбы», – рассказали в прокуратуре Актогайского района.
В эти базы внесена полная информация о животных: дата вакцинации, идентификация скота, а также сведения о хозяевах. Сверки фактических данных по поголовью скота с электронной базой проводятся ежемесячно.
«Полностью исключены факты предоставления недостоверных отчётных данных по проведённым ветеринарно-профилактическим мероприятиям. Согласно разработанной форме, отчётные данные принимаются только при наличии подтверждающих документов», – уточнили в прокуратуре.
Прокуроры полагают, что штрафы, детальная регистрация сведений о каждом животном, история их прививок, установка информационных баннеров, увеличение штата сотрудников для работы с электронными базами ветслужб помогут свести к нулю случаи заболевания сибирской язвой в регионе.
Летом 2016 года в Карагандинской области произошла вспышка сибирской язвы. Лабораторные анализы окончательно подтвердили опасения врачей, подозревавших у трёх человек тяжёлое заболевание.
Ранее в Карагандинской области вспышка заболевания была зафиксирована в селе Еркиндык. Из девяти заболевших двое скончалось.
Источник: informburo.kz
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Я чуть со стула не упал
В стране корупционеры сотни людей доводят до суицидов преступлений
По вине корупционеров люди с голоду идут убивать грабить воровать
По вине корупционеров десятки людей совершают суициды
Это прокуроров не заботит
С какой стати прокуроры занимаются не своими делами
В Казахстане несколько служб работают над предотврощения эпидемилогического ЧП
И без прокуроров спровляются своими задачами
А вот прокуроры не свою не чужую работу не делают
vas
16 июля, 2017 в 18:58
В Казахстане за 25-лет от эпидемий умерло меньше человек
Чем за этот год от суйцидов
98%суицидов по вине прокуроров которые не следят за законостью действий чиновников полицейских судов и самих прокуроров
За 25-лет не одно раследования по факту доведения до самоубийство не было доведено до суда и не одого реального наказания
Сибирская язва не так опасна как без действие прокуроров на беззаконие
vas
16 июля, 2017 в 19:20
Ну прямо не прокуроры, а клуб весёлых и находчивых!
яз ва
16 июля, 2017 в 23:45