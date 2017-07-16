Группа Ninety One провела сегодня концерт в Караганде (фото+видео)

Скандальная казахстанская группа Ninety One выступила в центре бокса имени Сапиева

Талантливый музыкальный коллектив считается основоположником корейского попа в Казахстане, а если быть точнее, то «91» создал новый музыкальный жанр Q-pop (англ. Qazaq-pop). Перед началом концерта Ninety One провели трехчасовой фан-митинг, где ребята пообщались и пофотографировались со своими поклонниками.

Красочный и зажигательный «живой» концерт понравился всем фанатам, пришедшим поглазеть и послушать своих кумиров. Выступление продлилось чуть более двух часов, разочарованным не остался никто, ни фаны, ни музыканты. Эпатажная группа воздала должное как своим слушателям, так и организаторам концерта, отдельно отметив при этом отличную работу звукооператоров.

Ninety One — казахстанский бойз-бэнд, дебютировавший 1 сентября 2015 года под лейблом JUZ Entertainment, в состав которого входят: A.Z. (Азамат Зенкаев), ALEM (Батырхан Маликов), ACE (Азамат Ашмакын), ZAQ (Дулат Мухаметкалиев) и BALA (Данияр Кулумшин). Продюсер группы — участник казахстанской музыкальной группы ORDA — Ерболат Беделхан.

Крашеные волосы, зауженные джинсы, серьги в ушах и макияж. Свою карьеру она начала с участия в казахстанском проекте «K-Top Idols». Синг «Айыптама» долгое время занимал первое место в главном музыкальном чарте страны «Gakku Top10». А клип на канале YouTube собрали свыше миллиона просмотров.

Также стоит отметить, что «91» являются одними из немногих музыкантов в стране, кто не участвует в той-бизнесе. Ребята сами пишут свои песни, записывают музыку, продумывают свой сценический образ и планируют сценарий выступлений. Никаких свадьб, юбилеев и прочих подобных мероприятий, на чем привыкли наживаться многие наши отечественные артисты. Ninety One продают свои альбомы, гастролируют с концертами по Казахстану (лишь один раз группа выступила за границей — в Китае), это весь их доход. «91» имеют большую популярность в Казахстане и отчасти за рубежом. Молодой амбициозный коллектив пока делает первые шаги на музыкальном поприще, но уже ставит перед собой большие задачи.