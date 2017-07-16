Кто страшнее – теща или свекровь?

Наш опрос

Анекдоты про тещу или рассказы про свекровь? Кто всех страшней и кровожадней? «НВ» совместно с@nashe107 проводят опрос.

Они обе – женщины. У одной любимая дочь, а у другой – не менее горячо любимый сын. Они обе матери, они вырастили своих детей, воспитали, а теперь дети ушли к чужим людям. Как же ей там живется, милой девочке, с этим алкоголиком? А как же любимый сыночек с этой змеей? Околдовала, поди.

А среди молодых людей ходят легенды о теще. Теща – это такой зверь, который никогда не спит, только и думает как насолить зятю. То в гости приедет неожиданно, то длинный нос в интимный разговор всунет. И все ей знать надо! Приедет, поворчит, повозится. И вздыхает: «Вот, мы когда с отцом жили, у нас такого не было, мы все сами, все сами…». Ее взгляд исподлобья пробирает до мурашек. Кажется, что она все знает про зятя: где был вчера, с кем и про что был тогдашний разговор. И не вздумай лишнего сболтнуть! Со свету сживет.

Но что рассказывают молодые (и не очень) жены про свекровь! Даже слово-то какое страшное: све-КРОВЬ. Эта женщина ненавидит других женщин, и невестка всегда под прицелом ее зорких глаз. Кулинарные способности снохи никуда не годятся, так же как и уборка в доме. Все лежит не так и не на своем месте. Свекровь постоянно беспокоится за своего ненаглядного сына, ведь с ним рядом эта «ведьма». Свекровь уверена, что змея околдовала его, и уж она-то лучше знает какая должна быть настоящая любящая жена. А эта никуда не годится.