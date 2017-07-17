Газетные киоски, которые несколько лет назад убрали с городских улиц, вернутся на свои места. Об этом договорились на совещании с участием акима области и руководителей карагандинских печатных изданий.
Типовые павильоны, в которых будут продавать периодику, появятся рядом с автобусными остановками и в других людных местах. Всего по плану таких киосков в Караганде установят 110.
— Мы разработали механизм, — пояснил аким Караганды Нурлан Аубакиров. — Это аукционы по выкупу права аренды земельных участков сроком на пять лет. Пять участков у нас уже выкуплены. Стоимость аренды одного квадратного метра — 2 200 тенге. Размеры участков — от 9 до 18 квадратных метров.
Все киоски должны будут соответствовать типовому проекту. Один такой киоск обойдется владельцу в сумму около двух миллионов тенге. Чтобы подключить павильон к коммуникациям, придется заплатить еще около семисот тысяч тенге.
Частников такие расходы пока пугают. Представитель компании «Аrna Press» Елена Радченко рассказала, что предприниматели, которые готовы нести расходы на приобретение или аренду участков, не рассчитывали на обязательную покупку одинаковых киосков.
— С покупкой типовых павильонов сумма выходит весьма внушительная, — говорит она. — Мы не уверены, что сможем окупить такие затраты. К тому же, подключать сейчас киоски к электричеству проблемно: делать это по воздуху нельзя, а протягивать кабель под землей — сложно и дорого. Бить асфальт, а затем его восстанавливать — это ведь огромная сумма.
Чтобы решить эту проблему, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поручил своим подчиненным разработать новый проект, который бы позволил снизить стоимость типовых павильонов. А также продумать расположение земельных участков, выставленных на аукцион, чтобы они находились недалеко от трансформаторных подстанций. Кроме того, в киосках разрешат продавать не только периодику, но и книги, а также товары народного потребления, для того чтобы предприниматели смогли быстрее окупить затраты.
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Подключить электричество — 700 тыс? Киоски ставить рядом с подстанциями? Где аким видел подстанции на остановках? Почему типовые киоски — чья контора их выпускает? Один аким запрещал категорически, другой аким не просто разрешил, а еще и план дал — 110 киосков! В парке аким разрешил павильоны, а ведь есть неисполненные решения суда о их сносе! Сплошной абсурд!
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17 июля, 2017 в 12:27
Это Казахстан, друг, чему удивляешься.
Когда прошлый аким эти киоски запрещал, человеку у которого были киоски просто взяли и нагло похерили бизнес, которым он кормил семью и платил какие-то налоги. Если бы его озадачили что нужно старые киоски привести в соответствие или установить типовые он бы нашёл выход, с тем же кредитом власть могла помочь.
И вообще о каких газетах речь, все давно в интернете. Чем они там торговать собираются не понятно.
Развивайте малый бизнес, вкладывайте свои кровные)))
Не ищите дураков, они давно закончились.
Jähr
17 июля, 2017 в 13:44
Газетные киоски это уже не актуально. Ностальгией страдает аким, или того хуже.
Водитель
17 июля, 2017 в 13:25
забот то других нет.
Всего то осталось ступеньки на театре поменять под 100 млн, таблички на домах светодиодные налепить примерно на такую же сумму и киосков красивых понаставить.
Городской Весельчак активен как никогда, несмотря на получаемые для отвода глаз люлИ.
Jähr
17 июля, 2017 в 13:54
на месте предпринимателей я бы не связывался с этими акимами.
hjjhjhj
17 июля, 2017 в 14:12
Как же далеки они от народа… Какие газеты в эпоху интернета?
Прикольно, человек ни дня в своей жизни ничем путным не занимался, последнее место работы — заведование над раздачей канцтоваров, и на тебе — стал руководить областью!
Всем привет, короче, ешьте с лопаты!
Ушлепок
17 июля, 2017 в 14:41