Вернуть газетные киоски в Караганде поручил Ерлан Кошанов

Газетные киоски, которые несколько лет назад убрали с городских улиц, вернутся на свои места. Об этом договорились на совещании с участием акима области и руководителей карагандинских печатных изданий.



Типовые павильоны, в которых будут продавать периодику, появятся рядом с автобусными остановками и в других людных местах. Всего по плану таких киосков в Караганде установят 110.

— Мы разработали механизм, — пояснил аким Караганды Нурлан Аубакиров. — Это аукционы по выкупу права аренды земельных участков сроком на пять лет. Пять участков у нас уже выкуплены. Стоимость аренды одного квадратного метра — 2 200 тенге. Размеры участков — от 9 до 18 квадратных метров.

Все киоски должны будут соответствовать типовому проекту. Один такой киоск обойдется владельцу в сумму около двух миллионов тенге. Чтобы подключить павильон к коммуникациям, придется заплатить еще около семисот тысяч тенге.

Частников такие расходы пока пугают. Представитель компании «Аrna Press» Елена Радченко рассказала, что предприниматели, которые готовы нести расходы на приобретение или аренду участков, не рассчитывали на обязательную покупку одинаковых киосков.

— С покупкой типовых павильонов сумма выходит весьма внушительная, — говорит она. — Мы не уверены, что сможем окупить такие затраты. К тому же, подключать сейчас киоски к электричеству проблемно: делать это по воздуху нельзя, а протягивать кабель под землей — сложно и дорого. Бить асфальт, а затем его восстанавливать — это ведь огромная сумма.

Чтобы решить эту проблему, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поручил своим подчиненным разработать новый проект, который бы позволил снизить стоимость типовых павильонов. А также продумать расположение земельных участков, выставленных на аукцион, чтобы они находились недалеко от трансформаторных подстанций. Кроме того, в киосках разрешат продавать не только периодику, но и книги, а также товары народного потребления, для того чтобы предприниматели смогли быстрее окупить затраты.

