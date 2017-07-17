В Темиртау выступила известная группа «Любэ» (Фото+Видео)

Атмосфера зашкаливала. Стадион хором напевал одну из знаменитых песен группы «Атас! Эй, веселей рабочий класс»

В Темиртау группа «Любэ» выступила впервые. Российские артисты поздравили темиртаувцев с днем металлурга. Концерт проходил на стадионе «Металлург». Звезды запаздывали, атмосфера накалялась, стадион хором напевал одну из знаменитых песен группы: «Атас! Эй, веселей рабочий класс». Один из ярых поклонников настолько сильно ждал приезд российских гостей, что не выдержал и выбежал к сцене. Стражи порядка все-таки вернули его на место.

Когда Николай Расторгуев появился, стадион взорвался. Любимец публики поздравил всех с праздником и начал свое выступление с песни «А заря, заря». Эта живая музыка вызвала море эмоций у зрителей. Позже музыканты исполнили свои известные хиты, которые тепло приняли все присутствующие. Было несколько технических неполадок с аппаратурой, но никого это не смутило. Все терпеливо ждали очередной композиции. В конце выступления уже почти весь зал танцевал стоя и пел вместе с Расторгуевым. Концерт продлился чуть более часа. За это время артисты успели исполнить известнейшие хиты, среди которых «Атас», «Березы», «Гитара семиструнная». В полночь прогремел праздничный салют и на этой ноте вечер в честь Дня металлургов закончился.

Фото: mv-group