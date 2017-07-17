В Темиртау отпраздновали День металлургов

Аким области Ерлан Кошанов поздравил всех металлургов

В Темиртау с размахом отпраздновали День Металлурга. Стадион «Металлург» был забит до отказа. Даже плохая погода не убавили пыла празднующих жителей города. Огромная толпа собралась и вокруг стадиона. Все ждали самого главного праздничного подарка — концерта группы «Любэ».

Традиционно в Казахстане отмечают День металлурга. Аким области Ерлан Кошанов поздравил всех темиртаувцев и наградил почетных металлургов благодарственными письмами.

— Нельзя разделить металлургов и Темиртау — это как единое целое, — отметил он. — У каждого города своя судьба, но у города металлургов она просто уникальная. Когда-то она тесно переплелась с судьбой нашего президента. Вместе с городом и комбинатом рос как личность, как профессионал и лидер наш президент. На примере главы государства вся страна увидела, что такое закалка у доменных печей. Темиртау — это город людей железной воли и стального характера. Коллектив комбината можно назвать сплавом особых людей. За самоотверженный труд и за рабочие победы говорю вам огромное спасибо дорогие металлурги. Вы заложили мощную базу и обеспечили благополучие экономики всего региона.

После этих слов начался парад трудовых династий города и чествование ветеранов металлургического производства. В концертной программе приняли участие самодеятельные коллективы «Лос-Анджелес», «Флеш», «Шолпы» и другие. Не обошлось и без благотворительности. У входа на стадион был размещен ящик для сбора денег для Литвинского детского дома. Неравнодушные горожане собрали более 70 тысяч тенге. Эта сумма была удвоена компанией АО «АрселорМиттал Темиртау» и передана детскому дому. Все, кто внес пожертвования, не остались без подарков. Они стали участниками лотереи, в которой разыграли 50 билетов на «ЭКСПО-2017».

Генеральный директор «АрселорМиттал Темиртау» Калон Парамжит поделился планами на следующий год.

— Сегодня утром я узнал, что металлургия в этом регионе начала развиваться еще 3500 тысячи лет назад. Спасибо вам всем огромное, что в прошлом году мы смогли произвести четыре миллиона тонн стали. И на следующий год, с этого же места, я буду благодарить вас снова, — пообещал он. — Только что мы обсудили с акимом области планы на будущее. Мы хотим достичь пяти миллионов тонн производства. Давайте сделаем этот город знаменитым путем производства стали. А мы, в свою очередь, обеспечим безопасные условия работы.