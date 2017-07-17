Кондуктор начал хамить акиму Карагандинской области

Личный опыт главы региона: в час пик Ерлан Кошанов стоя ехал из Майкудука в город

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов своими глазами посмотрел на культуру обслуживания в городском общественном транспорте. Сегодня утром свой рабочий день он начал в Майкудуке. На остановке у Дома культуры. Вместе с другими пассажирами глава региона ждал автобус маршрута №43, чтобы добраться до акимата.

О своих впечатлениях он рассказал на аппаратном совещании. Оказывается, Ерлан Жаканович не впервые проделал подобный опыт. Чуть более месяца назад он уже ездил, словно обычный пассажир, на городском автобусе. И тогда простоял на остановке более 20 минут. На этот раз время ожидания сократилось в два раза.

— Положительная динамика есть, — отметил аким. — Я в этом сам убедился: сегодня ждал 9 минут, хотя, конечно, в расписании написано 7 минут. И в автобусе мне пассажиры рассказывают, что регулярность налаживается. Месяц назад было 45 процентов невыхода автобусов на маршрут. А сейчас до 84 процентов выезжают. Я увидел, что водители одеты в униформу. Но внешний вид кондукторов оставляет желать лучшего. Пока они на голую ногу босоножки надевают. Я увидел жвачки. Было хамское отношение (со стороны кондуктора. — авт.), пока меня не узнал. Потом сразу вежливо начал разговаривать. Техническое состояние транспорта удручающее. Это заклеенные скотчем стекла, чадящие выхлопы. Грязно везде. Системно надо решать эти проблемы.

По дороге Ерлан Жаканович успел пообщаться с народом. Бабушка пожаловалась на отсутствие лекарств для понижения сахара. Рассказала об очередях в поликлиниках: внедренная электронная система не экономит время пациентов, поскольку пожилые люди компьютерами не пользуются, приходят вообще без записи — в результате люди ждут медицинской помощи по несколько часов.

Со всеми этими проблемами аким области поручил своим подчиненным оперативно разобраться.