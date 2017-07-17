Назначен новый руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог

Предыдущего сняли с должности за многочисленные нарушения

Сегодня, стало известно, что руководителем управления пассажирского транспорта и автодорог стал Аскербек Халтонов. Уроженец Карагандинской области, в 2002 году закончил Карагандинский государственный технический университет по специальности – инженер-механик. В 2005, 2010 году закончил Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова по квалификации – юрист и бакалавр экономики и бизнеса. Трудовую деятельность начал в 1997 году дорожным рабочим в АО «Караганды Жолдары».

С мая 2010 года по декабрь 2011 года работал в должности заведующего отделом строительства, связи и дорожно-транспортной инфраструктуры аппарата акима Карагандинской области. В декабре 2011 года назначен на должность заместителя акима Октябрьского района.

Аким области Ерлан Кошанов пожелал ему успехов на новой должности, и сообщил коллегам.

Напомним, 26 июня с должности руководителя управления пассажирским транспортом и автомобильных дорог сняли Абайдильду Санаубарова. Его работой оказался недоволен аким области. Проверка выявила многочисленные нарушения в сфере общественного транспорта. Любопытно, что ещё в апреле Абайдильда Санаубаров получил отлично на аттестации госслужащих, и был рекомендован к повышению.