Назарбаева наградили орденом Изабеллы Католической

Председатель Конгресса депутатов Королевства Испания Ана Пастор наградила Нурсултана Назарбаева орденом Изабеллы Католической от имени Короля Испании Филипе VI, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«В знак высокой королевской оценки его превосходительства господина Нурсултана Назарбаева, Президента Республики Казахстан награждаю Вас орденом Изабеллы Католической», — говорится в королевском указе.

Глава государства поблагодарил Короля Испании Филипе VI и Ану Пастор за столь высокую награду, отметив наличие доверительных и дружественных отношений между Казахстаном и Испанией.

«С Королевством Испания у нас давние связи с первых дней нашей независимости. Мы построили доверительные двусторонние отношения. Все эти годы Казахстан ощущает поддержку Испании. Король Филипе VI посетил Казахстан с официальным визитом и принял участие в открытии международной выставки EXPO-2017. Это было большой честью для нас», — сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул намерения Казахстана продолжить плодотворное сотрудничество с Испанией как в политике, так и в различных секторах экономики.

Также Президент Казахстана передал Королю Филипе VI слова искренней благодарности и пожелал ему успехов в его деятельности во благо испанского народа.

По данным из открытых источников, среди известных личностей, награжденных данным орденом, значатся Александр Дюма, Монсеррат Кабалье, Майя Плисецкая.