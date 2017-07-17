Электронное обилечивание в карагандинских автобусах планируют запустить с нового года

Аким области советует начать с тестового режима

Электронное обилечивание в карагандинских автобусах готовятся запустить с начала 2018 года. Об этом аким города заявил сегодня на аппаратном совещании в областном акимате. Власти рассчитывают, что переход на безналичный расчет выведет наш пассажирский транспорт на европейский уровень. Что грязные вонючие развалюхи отправят наконец в утиль, а по городским улицам будут ездить новенькие машины, может быть, даже с кондиционерами.

— Руководители автопарков объясняют, что ездят нерегулярно из-за нерентабельности некоторых маршрутов и дефицита водительских кадров в связи с непрестижностью данной профессии, — сказал Нурлан Аубакоров. – Однако мы считаем, что это связано прежде всего с отсутствием прозрачности по количеству перевезенных пассажиров и в целом с отсутствием финансовых отчетов. Отсюда стратегическая задача – мы считаем, что необходимо внедрить систему электронного обилечивания.

Нурлан Ерикбаевич уверен, что когда в карагандинских автобусах поставят валидаторы, выиграют все. Пассажирам будет удобно носить в кошельках одну пластиковую карточку вместо кучи мелочи. Монеты постоянно рассыпаются, падают, закатывается под сиденья, и достать их оттуда бывает просто невозможно. Другое дело – удобная карточка: она практична в том смысле, что в случае потери имевшиеся денежные средства можно будет восстановить.

Государству от нововведения тоже одна сплошная польза. При том, что платить из бюджета за введение электронного обилечивания не придется, имиджа власти повысится. Вместе с тем уйдет в прошлое теневой оборот денежных средств, а поступления в бюджет увеличатся.

А что же автопарки? Они тоже выиграют. В том смысле, что будут получать гарантированные выплаты за льготников. Больше никто не будет работать бесплатно: сколько ветеранов перевез, столько денег из бюджета тебе и перечислят.

— Электронное обилечивание закроет основные системные проблемы, увеличит фактические доходы предприятий, — предположил Нурлан Ерикбаевич. — И в результате мы предпримем меры по обновлению подвижного состава до стандартов Евро-3, Евро-4.

Планируется, что валидаторы в Караганде будут универсальными. Они будут принимать не только электронные платежи, но и наличность. А для того, чтобы их не разгромили, в салонах установят камеры видеонаблюдения. Уже прошли предварительное переговоры с ТОО «Смарткард». Организация готова преступить к внедрению системы с октября.

— Запуск проекта планируется в начале 2018 года. При вашем одобрении мы готовы приступить, — обратился Нурлан Аубакиров к акиму области.

— Принимать решения — это ваша сфера ответственности, – ответил глава региона. – По поводу электронного обилечивания я не возражаю. Но такие вещи надо вводить постепенно с подробной разъяснительной работой. Следует учесть отрицательный опыт других городов. Возможно, начать надо с тестового режима.

Ерлан Кошанов высказал надежду на то, что новая система расчета выведет финансовый оборот автопарков из тени. И тут выяснится, что карагандинские перевозчики зарабатывают достаточно для того, чтобы выйти на более высокий уровень обслуживания.