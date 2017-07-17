«В этом городе нас ждут и любят»

Хор Турецкого выступил в Караганде

В минувшую пятницу кумиры миллионов устроили для жителей и гостей шахтерской столицы «Праздник песни». И даже плохая погода не смогла испортить настроение карагандинцам. А от строк «Здравствуй земля, здесь шахтерская душа — это Караганда» зрители пришли в полный восторг. Михаил Турецкий в нашем городе юбилейный, десятый раз. О том, что для него значит Караганда, Михаил рассказал «Новому Вестнику».

— Караганда год от года расцветает. Когда я приехал сюда впервые, мне казалось, что здесь трущобы, как в той песне: «Я начал жить в трущобах городских», — пропел Михаил. — Конечно я преувеличил, но в действительности Караганда была похожа на Целиноград. А сегодня Целиноград превратился в самый амбиционзный проект 21 века. Теперь этот город именуется Астана. Вашей столицей весь мир восхищается. Ведь за такой короткий период произошло чудо. Караганда отстает, потому что у нее не такой большой бюджет. Тем не менее этот город тоже меняется к лучшему и я вижу это своими глазами. Здесь есть все, что сегодня нужно для счастья. Это шикарные гостиницы, великолепные рестораны, нормальные дороги. Здесь появились абсолютно столичные примочки. Ваш город очень динамично развивается. Больше всего мне нравится, что молодежь шахтерской столицы из города не убегает, живет у себя дома. Наверняка она верит, что сила страны — в ее регионах.

— Михаил, в Казахстане вы не раз исполнили казахские песни, в том числе любимую всеми композицию «Аяулым». К народным песням у вас особенная подготовка?

— Песня «Аяулым» очень важна для всех казахстанцев, потому что она повествует о любви к родной земле. В переводе на русский начало текста такое: «Перерезая пуповину, первая кровь падает на родную землю». Мы эту песню прослушали. К нам пришел человек, который разъяснил нам каждую строчку и поставил произношение. Когда мы поем по-казахски, люди понимают, и им нравится, что русские парни делают такой комплимент казахам. Это как послание в душу. Публика знает, что мы делаем для них что-то специально, что мы чувствуем национальную музыку, ее дух, молнию и ее смысл. Каждый день мы репетируем, оттачиваем и оттачиваем каждое слово. Однажды ко мне подошел глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров и сказал «Когда мои ингуши поют, я не всегда могу разобрать слова. А когда вы поете песни на иншгушском, я каждое слово понимаю». Мы относимся к национальным песням по-особенному. Это наша работа, а с другой стороны — наш образ жизни.

— К слову о песнях. У вас обширный репертуар, а есть ли какая-нибудь песня, особенная для вас?

— Хороша ложка к обеду, потому что в каждой конкретной ситуации и каждый день, у нас новая творческая задача. В Караганде самая важная песня была из кинофильма «Весна на Заречной улице». Кстати, семь лет назад мы ее впервые спели в Темиртау на празднике 50-летия казахстанской магнитки вместе с елбасы. Весь зал подпевал, и я понял, что здесь и сейчас это главная песня. Но это не значит, что везде ее примут с таким же восторгом. То есть каждый раз мы ставим для себя новую творческую задачу и ее решаем. Например, недавно мы были в Лондоне и мне было приятно исполнить для музыкальных гурманов особенное произведение. Эта песня была рождена на стадионе «Уэмбли». Она называется «Богемская рапсодия» в исполеннии Фреди Меркьюри. Англичане открыли рты, когда простой парень из хора турецкого спел распосидию вместо Фреди Меркьюри. То есть я к тому, что место определяет действие. В Лондоне это «Богемская рапсодия», в Караганде это песня из кинофильма «Весна на Заречной улице», во Франции — французский шансон.

— Неоднократно зрители отмечают, что, когда вы благодарите публику, вы благодарите ее как никто. Какую по вашему роль в жизни играет слово «спасибо»?

— Давайте для начала определимся, что значит быть артистом? Настоящий артист поет не для себя, а для публики. Он должен любить каждого человека, которому верит и отдает ему свое время. Мы даже не говорим про деньги, хотя это тоже важно. Люди делают выбор, куда им потратить свои материальные сбережения. Но время, которое зритель отдает артисту, оно бесценно. Ведь его в нашей жизни не так много. Если деньги еще могут вернуться вдвойне, то время не придет, оно только уходит. И если люди дарят тебе самое драгоценное, то ты несомненно должен быть им до глубины души благодарен. А если артист не благодарен своей публике, то он ее не ценит. У него не может быть будущего. На этом строится вообще вся идеология поведения артиста. На сцене мы существуем для своей аудитории, а не наоборот. Мы обмениваемся энергией. Во время мероприятия я преврашаюсь совсем в другую субстанцию. Я как энергетический носитель, эффект разорвавшейся бомбы. В этот момент я свою публику обожаю. Я благодарен, что она несет мне невероятные эмоции. Это как любимая женщина, которая дарит эффект эйфории. И это для меня счастье, ведь для артиста оно заключается в любимой публике.

— Кто для вас является кумиром и кого из казахстанских певцов вы бы взяли к себе в хор?

— Знаете, говорят «Не сотвори себе кумира». Я, наверное, люблю из старших товарищей группу «Depeche Mode» и Стинга. Они, действительно, музыканты с большой буквы. Еще я люблю Майкла Джексона. А вот чтобы понять, кого из артистов мне можно взять в хор, необходимо прослушивание. Не в красоте дело и даже не в популярности. Для хора нужно уметь быть универсальным артистом. То есть исполнять все и на разных языках. А важнейшим нашим качеством является умение петь вживую и в любую погоду. У нас такой некий «музыкальный спецназ». И может быть такое, что какой-то яркий артист не выдержит наш ритм, потому что у меня очень высокие требования.

— Вы пользуетесь услугами имиджмейкера?

— Честно говоря, у меня его нет, хотя я могу себе это позволить. Я просто смотрю на артистов шоу-бизнеса и на то, какой им придумывают образ. И я редко замечаю, чтобы образ действительно подходил артисту. Я верю лишь своему вкусу и крайне редко вкусу своей жены. Я сам себя сделал, и мне это нравится. Профессионалы пытаются сделать из тебя глянцевого человека, а это не бьется с моим внутренним миром. Я не люблю слово «глянец», и уж точно не люблю «гламур». Я не такой!

Напоследок хочу сказать, что я всегда приезжаю в Караганду с большим удовольствием. В этом городе нас ждут и любят. Люди всегда готовятся к нашему приезду. Они нам звонят и пишут. Для артиста — это самое важное. А здесь нас ждут десятки тысяч человек. Спасибо вам, карагандинцы, за это счастье!