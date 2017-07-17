Мама четверняшек из Астаны впервые показала фото детей

2 декабря 2016 года в семье Спановых произошло радостное событие — супруга военнослужащего отдела пограничного контроля «Астана» погранслужбы КНБ родила четверняшек. Детей назвали Алихан, Арсен, Аделя и Диара, сообщает NUR.KZ.

Четверняшкам сейчас семь месяцев. Корреспондент NUR.KZ в беседе с многодетной мамой Салтанат узнал, как живут малыши.

— Салтанат, сейчас вы — многодетная мама. Понятно, что очень трудно уделять внимание сразу четверым детям одновременно и следить за ними. Как вы успеваете следить за детьми?

— Я считаю, что грех жаловаться на усталость. Нет большего счастья для женщины, чем видеть своих детей. Мои малыши придают мне сил.

— Как растут ваши дети? На кого они похожи, похожи ли они характерами?

— Когда родились наши дети, я сразу обратила внимание, что у каждого ребенка свой характер. Например, Алихан — открытый, улыбчивый мальчик. Аделя — нежная, спокойная, очень скромная.

Я заметила, что Диара любит командовать. А Арсен, несмотря на свою сдержанность, любит все изучать — ему нужно подержать в руках каждую вещь и изучить.

— Присматривать за детьми вам помогают бабушка и няня. Как вы успеваете следить за хозяйством и воспитывать малышей?

— Я не могу сказать, что успеваю делать все. Бывает, что я слежу за детьми и не успеваю делать домашние дела. В основном, я занимаюсь делами, когда дети спят.

— Мы знаем, что ваш вопрос с жильем еще не решен, вы живете на съемной квартире. Что говорят власти по этому поводу?

— Акимат пообещал, что поможет нам решить вопрос с жильем. Однако мы до сих пор живем на съемной квартире.



С рождения четверняшек многое поменялось. Мой супруг уже не военный, а госслужащий.

Из-за того что власти пообещали помочь нам с квартирой, мы не вставали в очередь. Я также не подавала заявление на выплату пособия как многодетной матери.

Потому чтобы получить пособие, нужно чтобы все члены семьи были прописаны в одном месте. А такой прописки у нас нет.

Я думаю, что это временная проблема. Конечно, жить с четырьми детьми на съемной квартире, платить няне — нелегко. Я думаю, что государство не оставит нас без помощи, в акимате нам пообещали, что помогут.



— А помогает ли вам супруг смотреть за детьми и вести домашние дела?

— Муж помогает мне во всем. Он — моя опора, мой защитник. Он любит всех детей одинаково, но я заметила, что к Адель он относится по-особенному.



— Как протекала ваша беременность? Показало ли УЗИ четверняшек? Как воспринял ваш супруг такую новость?

— Беременность протекла благоприятно. В первое время у меня был токсикоз, но он продолжился совсем недолго.

Супруг очень обрадовался, когда узнал, что мы ждем четверняшек.

Врачи настаивали на том, чтобы убрать двоих детей, но я была против этого. Муж очень переживал за меня и наших детей.

Источник: nur.kz