На сотовых телефонах может пропасть сигнал сети.
«Казахтелеком» предупреждает жителей области о проведении технических работ 18 июля. На сотовых телефонах может пропасть сигнал сети. В этом случае необходимо перезагрузить телефон.
Где отключат свет?
Оңтүстік – Шығыс район электрических сетей.
По вопросам отключения электроэнергии просьба обращаться по телефону аварийной службы (круглосуточно): т. 31 – 58 – 53, 31-58-00.
В связи с ремонтными работами в ТП № 2045 будет отключение электроэнергии 18 июля 2017 с 09.00 до 17.00:
ул. Муканова 5а
ул. Муканова 35
ул. Рыскулова 5
ул. Рыскулова 5/2
ул. Рыскулова уч.6
ул. Рыскулова 7.
Октябрьский район электрических сетей.
По вопросам отключения электроэнергии просьба обращаться по телефону аварийной службы (круглосуточно):
т. 56 – 23 – 22, 91 – 33 – 35.
В связи с ремонтными работами в ТП № 1078 будет отключение электроэнергии 18 июля 2017 с 09.00 до 17.00:
ул. Гайдара д. 3,4,5,10,
Дружбы д. 122-122а
Махметова д. 14,15,16,17,19,21,
Победы д. 98,100,102а,104,108,111,113,115,117, 119а, 110-шк№12,
ИП Мальцев В.Я. Нежилое помещение магазин;
ИП Ивашечкин Н.А. магазин, Опорный пункт;
ИП Дегтярева магазин «Аист».
Шахты район электрических сетей (Шахтинск).
По вопросам отключения электроэнергии просьба обращаться по телефону аварийной службы (круглосуточно): т. 8 – 72156-5-60-70.
В связи с ремонтными работами в ТП № 31 будет отключение электроэнергии 18 июля 2017 с 09.00 до 17.00:
ул. Станционная 26/2,26а,26б.
ул. К.Маркса 8.
Трактир.
Абайский район низковольтных электрических сетей.
По вопросам отключения электроэнергии просьба обращаться по телефону аварийной службы (круглосуточно): т. 8–72131-4-48-89.
СТО.
В связи профилактическими испытаниями кабельной линии 0,4 кВ ф. № 8 ТП № 13 будет отключение электроэнергии 18 июля 2017 с 09.00 до 17.00:
пер. Автомобилистов (четная сторона), ИП «Расулов»
Темиртауский низковольтный район электрических сетей.
По вопросам отключения электроэнергии просьба обращаться по телефону аварийной службы (круглосуточно): т. 8 – 72138 – 31-4-44; 8–7212–91-33-13.
В связи с ремонтными работами в КТП № 46, 49 от пс «Токаревка» будет отключение электроэнергии 18 июля 2017 с 09.00 до 17.00:
Казахтелеком
Ул. Ахметова.
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