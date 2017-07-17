График отключения электроэнергии на 18 июля

На сотовых телефонах может пропасть сигнал сети.

«Казахтелеком» предупреждает жителей области о проведении технических работ 18 июля. На сотовых телефонах может пропасть сигнал сети. В этом случае необходимо перезагрузить телефон.

Где отключат свет?

Оңтүстік – Шығыс район электрических сетей.

По вопросам отключения электроэнергии просьба обращаться по телефону аварийной службы (круглосуточно): т. 31 – 58 – 53, 31-58-00.

В связи с ремонтными работами в ТП № 2045 будет отключение электроэнергии 18 июля 2017 с 09.00 до 17.00:

ул. Муканова 5а

ул. Муканова 35

ул. Рыскулова 5

ул. Рыскулова 5/2

ул. Рыскулова уч.6

ул. Рыскулова 7.

Октябрьский район электрических сетей.

По вопросам отключения электроэнергии просьба обращаться по телефону аварийной службы (круглосуточно):

т. 56 – 23 – 22, 91 – 33 – 35.

В связи с ремонтными работами в ТП № 1078 будет отключение электроэнергии 18 июля 2017 с 09.00 до 17.00:

ул. Гайдара д. 3,4,5,10,

Дружбы д. 122-122а

Махметова д. 14,15,16,17,19,21,

Победы д. 98,100,102а,104,108,111,113,115,117, 119а, 110-шк№12,

ИП Мальцев В.Я. Нежилое помещение магазин;

ИП Ивашечкин Н.А. магазин, Опорный пункт;

ИП Дегтярева магазин «Аист».

Шахты район электрических сетей (Шахтинск).

По вопросам отключения электроэнергии просьба обращаться по телефону аварийной службы (круглосуточно): т. 8 – 72156-5-60-70.

В связи с ремонтными работами в ТП № 31 будет отключение электроэнергии 18 июля 2017 с 09.00 до 17.00:

ул. Станционная 26/2,26а,26б.

ул. К.Маркса 8.

Трактир.

Абайский район низковольтных электрических сетей.

По вопросам отключения электроэнергии просьба обращаться по телефону аварийной службы (круглосуточно): т. 8–72131-4-48-89.

СТО.

В связи профилактическими испытаниями кабельной линии 0,4 кВ ф. № 8 ТП № 13 будет отключение электроэнергии 18 июля 2017 с 09.00 до 17.00:

пер. Автомобилистов (четная сторона), ИП «Расулов»

Темиртауский низковольтный район электрических сетей.

По вопросам отключения электроэнергии просьба обращаться по телефону аварийной службы (круглосуточно): т. 8 – 72138 – 31-4-44; 8–7212–91-33-13.

В связи с ремонтными работами в КТП № 46, 49 от пс «Токаревка» будет отключение электроэнергии 18 июля 2017 с 09.00 до 17.00:

Казахтелеком

Ул. Ахметова.