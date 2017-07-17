Шымкент станет столицей в 2020 году

Казахстанский город Шымкент станет культурной столицей содружества стран СНГ

Об этом на XXV сессии международной ассамблеи столиц и крупных городов заявил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко. Он отметил, что в разное время культурными столицами становились Астана и Алматы.

«Особую значимость для сохранения и развития общего культурно-информационного пространства приобретает многостороннее сотрудничество в рамках СНГ. Высокую эффективность показала реализуемая с 2012 года межгосударственная программа «Культурные столицы Содружества», направленная на раскрытие потенциала городов стран содружества, не являющихся столицами. В разные годы культурными столицами СНГ объявлялись Астана и Алматы. Казахстан поддерживает эту программу и принимает активное участие в ее реализации, поэтому мы предложили объявить культурной столицей содружества в 2020 году город Шымкент, расположенный на юге Казахстана и имеющий богатую многовековую историю», ― сказал он.

Кроме того, замминистра иностранных дел упомянул уже достигнутые результаты сотрудничества.

«Последние несколько лет запомнились крупными событиями, связанными с интеграционным процессами и сближением наших стран, народов, культур и экономик. Мы приветствуем данные процессы и надеемся на дальнейшее укрепление сотрудничества во всех сферах взаимодействия, учитывая, что потенциал для сотрудничества намного превышает достигнутые результаты.

C момента образования содружества независимых государств, Казахстан является одним из активных сторонников развития интеграционных процессов во всех сферах жизнедеятельности общества. Идейным вдохновителем евразийской экономической интеграции на пространстве содружества является Нурсултан Назарбаев. Несмотря на сохраняющиеся негативные тенденции, вызванные волатильностью мировых рынков, экономическое пространство СНГ является одним из наиболее привлекательных регионов мира с большим экономическим и человеческим потенциалом. По итогам 2016 года совокупный объем ВВП стран СНГ составил 1,6 трлн долларов с объемом рынка более 250 млн человек. В этом контексте реализация договора о создании зоны свободной торговли дает условия для активизации торгово-экономического сотрудничества», ― заключил Василенко.

Источник: nur.kz