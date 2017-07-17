Алматинка Акмарал Жаксылыкова не вернула деньги фонду, волонтеры которого собрали деньги на пересадку почки для ее больной дочери, сообщает Tengrinews.kz.

Ранее выяснилось, что ее ребенку провели операцию по пересадке почки совершенно бесплатно.

В мае этого года суд уже вынес решение, согласно которому Жаксылыкова обязана вернуть фонду 10 миллионов тенге, которые предназначались на операцию.

Однако 20 июня алматинка подала на апелляцию, слушания должны состояться в следующие два месяца.

Юрист Жанна Шапатова, которая представляет интересы благотворительного фонда, хочет доказать новые факты. Она заявила, что нашла документы, подтверждающие покупку жилья Жаксылыковой после перевода денег на ее счет.

Напомним, в Алматы волонтеры, собиравшие деньги на пересадку почки для больной девочки, обвинили ее мать в том, что она потратила деньги не по назначению и через суд потребовали от женщины вернуть собранные средства.

Оказалось, что донором был родной дядя ребенка, который передал свою почку безвозмездно.