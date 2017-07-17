КРИК ДУШИ (И ТЕЛА)))

Кто-нибудь, расскажите, когда будет горячая вода в домах?! Почему все СМИ об этом молчат, ведь уже вышли все сроки? В караганды жарык тупо не берут трубку, а в кск ничего не знают…

От: Salksandra