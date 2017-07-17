Кто-нибудь, расскажите, когда будет горячая вода в домах?! Почему все СМИ об этом молчат, ведь уже вышли все сроки? В караганды жарык тупо не берут трубку, а в кск ничего не знают…
От: Salksandra
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 35646 материалов.
Посетители оставили 207389 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
а вы где живете? нам как обещали в конце июня — так и сделали.
@
17 июля, 2017 в 19:16
Не тупи, купи титан и будь не зависимым!
А еще читай книжки, учись и стань финансово независимым!
Люди не тупите!, гор.вода легко!, купи титан и нет проблем!
Вы вообще идиоты?, на ровном месте столько пены.
Астана
17 июля, 2017 в 19:53
Для когото покупка титана это затратно….а горячая вода должна идти из труб….если прожиточный минимум 21 тысяча,то и титан купишь и наешься всего вдоволь и за ком услуги оплатишь,еще и скопить останется…так что не тупи…
Lol
17 июля, 2017 в 21:07
К отопительному сезону точно пойдёт горячая. Не сомневайтесь.
Тажик
17 июля, 2017 в 21:14