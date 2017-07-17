В соцсетях торгуют медикаментами

Чем грозит продажа лекарств без лицензии?

Социальные сети заполнены группами, в которых продают лекарства. Граждане предлагают перекупить медикаменты, которые по какой-то причине оказались не нужны. Это могут быть незаконченные блистеры таблеток, ампулы лекарств, открытые тюбики мазей и гормональные препараты. Мамочки продают детские витамины и питание. Можно найти антибиотики, спреи от насморка. Преимущество таких групп очевидно. Продавцы избавляются от ненужных лекарств, на которые они потратили деньги. Покупатели приобретают медикаменты зачастую дешевле, чем в аптеке, при этом они успешно избегают надзора врачей. Уже не нужно идти в больницу за рецептом, можно прописать лекарство самому и купить без проблем. Рано или поздно на этом нелегальном рынке могут появиться, лекарства куда серьёзней витаминов.

Как нам пояснили, в комитете контроля за фармдеятельностью продавцам грозит административная ответственность.

— Для того, чтобы продавать лекарства на территории нашей страны нужна лицензия,- рассказали в комитете.- Если она отсутствует, то продавцу грозит административная ответственность. Кроме того, если лекарство оказалось некачественным, и покупатель пострадал, то продавец несёт уголовную ответственность.

Нет возможности проверить, в каких условиях хранил лекарства продавец. В лучшем случае они могут потерять свои лечебные свойства, в худшем причинить вред здоровью. Для того, чтобы взыскать ущерб, пострадавшему придётся написать заявление в полицию. Также, у покупателя должны быть доказательства, что он купил медикаменты именно у этого продавца. Сделать это будет довольно сложно, поскольку чеки и расписки никто не требует. Пока, судя по всему, надзора за такими группами нет.