Страховая фирма выплатит казахстанке, попавшей в больницу в Испании, 30 000 евро

Компания Interteach приняла решение по поводу выплаты застрахованной Хасановой Кульпаш, попавшей в больницу в Испании.

Страховая компания Interteach сообщила о намерении выплатить клиентке Кульпаш Хасановой, попавшей в больницу в Испании, 30 000 евро, сообщили в пресс-службе фирмы.

«Проанализировав условия страхового полиса и неполные данные из истории болезни Хасановой Кульпаш, компания Interteach изыскала возможность оплатить медицинские услуги в рамках максимально установленной страховой суммы в размере 30 000 евро», – говорится в сообщении Interteach.

Жительница Астаны Кульпаш Хасанова перенесла инфаркт, находясь на отдыхе в Испании. Сейчас она находится в тяжёлом состоянии в местной клинике. 60-летняя женщина подключена к аппаратам, поддерживающим работу сердца и лёгких. Кульпаш Хасанова получила страховой полис от Interteach на сумму 30 тысяч евро. Однако ранее сообщалось, что страховкой не покрывается госпитализация в клинику и вообще любое лечение.

Позже в компании заявили, что не отказываются от своих обязательств, но напоминают об описанных в договоре случаях, при которых выплаты не производятся.

По страховому полису, по словам представителей Interteach, возмещаются следующие расходы, связанные с наступлением внезапного, непредвиденного и непреднамеренного события в период острого, экстренного и неотложного состояния:

медицинские расходы по стационарному и амбулаторному лечению;

расходы, связанные с беременностью, когда срок беременности не более 3 месяцев;

расходы, связанные с лечением острой зубной боли;

расходы, связанные с лечением травм;

круглосуточная диспетчерская служба;

услуги скорой помощи;

расходы на эвакуацию и репатриацию.

Источник: informburo.kz