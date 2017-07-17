Компания Interteach приняла решение по поводу выплаты застрахованной Хасановой Кульпаш, попавшей в больницу в Испании.
Страховая компания Interteach сообщила о намерении выплатить клиентке Кульпаш Хасановой, попавшей в больницу в Испании, 30 000 евро, сообщили в пресс-службе фирмы.
«Проанализировав условия страхового полиса и неполные данные из истории болезни Хасановой Кульпаш, компания Interteach изыскала возможность оплатить медицинские услуги в рамках максимально установленной страховой суммы в размере 30 000 евро», – говорится в сообщении Interteach.
Жительница Астаны Кульпаш Хасанова перенесла инфаркт, находясь на отдыхе в Испании. Сейчас она находится в тяжёлом состоянии в местной клинике. 60-летняя женщина подключена к аппаратам, поддерживающим работу сердца и лёгких. Кульпаш Хасанова получила страховой полис от Interteach на сумму 30 тысяч евро. Однако ранее сообщалось, что страховкой не покрывается госпитализация в клинику и вообще любое лечение.
Позже в компании заявили, что не отказываются от своих обязательств, но напоминают об описанных в договоре случаях, при которых выплаты не производятся.
По страховому полису, по словам представителей Interteach, возмещаются следующие расходы, связанные с наступлением внезапного, непредвиденного и непреднамеренного события в период острого, экстренного и неотложного состояния:
Источник: informburo.kz
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