В вещах повесившейся в изоляторе жительницы Жезказгана нашли предсмертную записку

Родные Жулдыз Кыстауовой не верят в суицид

В областной прокуратуре прокомментировали скандал в ИВС Жезказгана. Прокуроры заявляют о том, что в вещах погибшей нашли предсмертную записку. В ней она просила мать присмотреть за ее детьми.

Напомним, родные повесившейся в изоляторе 34-летней Жулдыз Кыстауовой, не поверили в суицид. Перед похоронами они осмотрели тело Жулдыз и пришли к выводу, что ее смерть могла быть насильственной. Жезказганцы нашли на ее теле многочисленные синяки, царапины, ушибы. Также по их словам, у Жулдыз был проломлен череп.

На брифинге в областной прокуратуре рассказали предысторию этой трагедии. Жулдыз Кыстауову задержали 8 апреля этого года. Женщину подозревали в убийстве Михаила Угорева. По данным прокуроров, Жулдыз и Михаил встречались. 7 апреля Угорева нашли с проникающими ранениями брюшной полости. Мужчина скончался. Жулдыз арестовали 10 апреля. Началось следствие. Однако до его окончания женщина не дожила.

Согласно официальной версии, 25 июня она повесилась в камере. Изучив видезапись с камер наблюдения, полицейские выяснили, что в тот вечер она свободно перемещалась по камере. Дождалась, когда сокамерницы лягут спать. В 22. 32 Жулдыз зашла в уборную, потом заглянула в глазок двери и расположилась на кровати в недосягаемости камеры. Сделала из простыни веревку, закрепила ее за крючок и повесилась…

Жулдыз обнаружила сокамерница Акшалова. В 22.57 она проснулась в туалет. Тут же вызвала дежурных сотрудников ИВС. Женщине попытались оказать медицинскую помощь, но было уже поздно. После осмотра личных вещей, полицейские обнаружили предсмертную записку: «Может меня Миша с собой зовет. Я скоро буду, он часто мне снится» (цитируют часть предсмертной записки). Следователи предполагают, что она имеет ввиду убитого ею Михаила Угорева.

26 июня по факту суицида начали досудебное расследование. Параллельно УСБ ведет собственное расследование. Дежурных сотрудников изолятора подозревают в халатности.

По поручению Генеральной прокуратуры дальнейшее расследование дел по факту суицида и халатности передано в управление специальных прокуроров прокуратуры области.