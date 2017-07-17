Здесь начнётся средний ремонт дороги
В среду, 19 июля, в Караганде перекроют улицу Методическая. Здесь начнётся ремонт дороги. Отметим, что улицу перекроют не от начала до конца, а лишь от пересечения с улицей Кемеровская и до Ударной. Однако это помешает движению общественного транспорта. Он будет ездить по улицам Зелинского и Попова.
В связи с этим власти Караганды приносят горожанам извинения за временные неудобства.
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