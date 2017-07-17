Кто портит ул.Можайского?

На ул.Можайского не так давно был произведен средний ремонт дорожного полотна и работы были выполнены достаточно качественно. Эта дорога является очень важной для жителей 45-го квартала, так как с основной магистрали — пр.Б.Жырау, съезда налево, в этот район, просто нет. Но, через некоторое время после ремонта, эту дорогу стали просто портить! Сначала появились какие-то кустарные, абсолютно никак не сертифицированные и не обозначенные знаками, «лежачие полицейские». Затем, какая-то коммунальная компания вскрывала асфальт для производства ремонта, но дорожное покрытие не восстановила! Причем это происходило несколько раз и в нескольких местах.

Так почему же ремонт сделанный на бюджетные, а значит заработанные жителями города, деньги, портят различные частные лица и компании с частным капиталом? А также почему коммунальные службы, не на центральных улицах, не устраняют повреждения дорог, сделанные ими?

Горожанин.

От: Горожанин