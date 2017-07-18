GGG советуют не переусердствовать в подготовке к бою с Альваресом

Журналист Дэн Эмброуз напомнил, что в бою с Дэниэлом Джейкобсом казахстанец выглядел переутомленным.

Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз посоветовал Геннадию Головкину не переусердствовать в тренировочном лагере во время подготовки к поединку с Саулем Альваресом, передает Today.kz cо ссылкой на Sports.kz.

«Головкину нужно будет убедиться, что при подготовке к поединку с «Канело» он не перетренируется, ибо в бою с Дэниэлом Джейкобсом он выглядел переутомленным. Более возрастным бойцам желательно немного сбавлять обороты, чтобы не оставить все свои лучшие качества в тренировочном лагере. GGG должен это понять, так как в поединке с Джейкобсом 18 марта казалось, что он чересчур усердствовал в зале. В том бою Головкин не имел своей обычной силы», — выразил мнение Дэн Эмброуз.

Ранее журналист WhoScored.com Джош Райт выразил уверенность в том, что Сауль победит Головкина нокаутом.

Бой казахстанца с мексиканцем состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Почти все билеты были проданы организаторами еще за два месяца до самого поединка.